Чехія розробила план інтеграції України та Молдови до ринку ЄС: що пропонують

Чеська Республіка підготувала неофіційний документ поступової інтеграції України та Молдови у внутрішній ринок Європейського Союзу. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.

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У документі висвітлено конкретні кроки для співпраці в енергетиці, сільському господарстві, телекомунікаціях та інших сферах. Ініціатива вже здобула підтримку восьми країн-членів, і очікується, що інші держави також долучаться.

Неофіційний документ має бути представлений на засіданні Ради ЄС 28 січня міністром у справах Європи Мартіном Дворжаком.

План Чехії включає заходи, спрямовані на економічну інтеграцію через розширені угоди про вільну торгівлю. Це, за задумом авторів, підтримає Україну та Молдову у протистоянні російській агресії, сприятиме реформам у цих країнах та водночас стане вигідним для самого ЄС.

У документі пропонується поступова інтеграція підприємств України та Молдови в європейський ринок через такі програми, як Erasmus для молодих підприємців, і навчання місцевих інституцій щодо інвестиційного контролю.

У сфері телекомунікацій акцент зроблено на включення обох країн до роумінгової зони ЄС, посилення кібербезпеки та уніфікацію стандартів захисту даних. В енергетиці передбачено розширення взаємозв’язків з європейською мережею, сприяння енергоефективності, забезпечення ядерної безпеки та зміцнення незалежності енергетичних регуляторів.

Кліматичні та екологічні ініціативи включають допомогу в розробці стратегій зі зниження викидів та усунення наслідків російської агресії. У сільському господарстві запропоновано продовжити лібералізацію торгівлі з Україною та Молдовою після завершення чинних торговельних угод у 2025 році.

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