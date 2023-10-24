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Чехия пропагандирует мирный план Зеленского и распространяет аргументы в его пользу - Фиала

Киев • УНН

 • 127279 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Чехия пытается пропагандировать мирный план Президента Украины Владимира Зеленского и распространяет аргументы в его пользу. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время выступления на втором Парламентском саммите Международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Чехия пропагандирует мирный план Зеленского и распространяет аргументы в его пользу - Фиала

Цитата

«Мы стараемся пропагандировать мирный план Президента Зеленского, распространяем аргументы в пользу этого плана и распространяем информацию, которая помогает Украине. Особенно в случаях, когда мы посещаем страны где люди не знакомы с информацией об Украине», - сказал Фиала.

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Он подчеркнул, что Европе нужна стабильность.

«Мы не можем позволить себе, чтобы в нашем регионе кто-то вторгся на чужую территорию и оккупировал ее. Мы должны обещать это крымским татарам. Я лично обещаю помощь им и обещаю украинским гражданам возвращение к исторической справедливости. Речь идет о нашем общем будущем, будущем Украины и Европы», - отметил Фиала.

Дополнение

Сегодня в столице Чехии Праге проходит Второй парламентский саммит Крымской платформы. Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности. Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.

В Чехии заявили, что важнейшая цель саммита Крымской платформы – это не забывать о полуострове.

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