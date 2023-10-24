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Чехія пропагує мирний план Зеленського та поширює аргументи на його користь - Фіала

Київ • УНН

 • 127279 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Чехія намагається пропагувати мирний план Президента України Володимира Зеленського та поширює аргументи на його користь. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час виступу на другому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Чехія пропагує мирний план Зеленського та поширює аргументи на його користь - Фіала

Цитата

«Ми намагаємося пропагувати мирний план Президента Зеленського, поширюємо аргументи на користь цього плану й поширюємо інформацію, яка допомагає Україні. Особливо у випадках, коли ми відвідуємо країни де люди не обізнані з інформацією про Україну», - сказав Фіала.

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Він наголосив, що Європі потрібна стабільність.

«Ми не можемо дозволити собі, щоб в нашому регіоні хтось вторгся на чужу територію та окупував її. Ми маємо обіцяти це кримським татарам. Я особисто обіцяю допомогу їм і обіцяю українським громадянам повернення до історичної справедливості. Йдеться про наше спільне майбутнє, майбутнє України та Європи», - зазначив Фіала.

Доповнення

Сьогодні у столиці Чехії Празі проходить Другий парламентський саміт Кримської платформи. Основними темами саміту стануть війна в Україні, Крим, глобальна архітектура безпеки. Важливим досягнення цьогорічного саміту є те, що участь у ньому візьмуть делегації парламентів країн Африки Латинської Америки.

У Чехії заявили, що найважливіша ціль саміту Кримської платформи – це не забувати про півострів.

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