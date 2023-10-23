Сьогодні стартує Другий парламентський саміт Кримської платформи: де відбудеться, хто прийматиме участь, яких рішень варто очікувати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні у столиці Чехії Празі відбудеться Другий парламентський саміт Кримської платформи, пише УНН.
Історія парламентських самітів платформи
Перший парламентський саміт Кримської платформи відбувся 24-25 жовтня. Через повномасштабну російську агресію місцем проведення саміту обрали столицю Хорватії Загреб.
До заходу долучилися спікери 55 парламентів світу. 43 з них виступили офлайн, 12 — онлайн. У рамках саміту відбулося 140 двосторонніх зустрічей. Учасники ухвалили спільну декларацію.
Хто у списку учасників, про що будуть говорити
Співголовами нинішнього саміту будуть голова Верховної ради України Руслан Стефанчук та спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.
За словами Стефанчука, участь у саміті візьмуть делегації майже 70 законодавчих органів різних країн світу.
“Кількість парламентів, яка бере участь, свідчить про одне — інтерес не згасає, як це намагаються сказати, а навпаки розігрується. І цього разу майже 70 парламентів, парламентських асамблей представлені тут. Це величезна цифра, я не знаю більше такого зібрання на рівні парламентів, спікерів, віце-спікерів та інших представників”, — зазначив Стефанчук.
Основними темами саміту стануть війна в Україні, Крим, глобальна архітектура безпеки.
Важливим досягнення цьогорічного саміту є те, що участь у ньому візьмуть делегації парламентів країн Африки Латинської Америки.
За словами Стефанчука, росія традиційно підтримувала сталі зв’язки з країнами Глобального Півдня, і Україні потрібно також впливати на цей напрямок та пояснювати ситуацію зі свого боку, щоб боротися з російською пропагандою.
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