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Сегодня стартует Второй парламентский саммит Крымской платформы: где состоится, кто будет принимать участие, каких решений стоит ожидать

Киев • УНН

 • 795893 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня в столице Чехии Праге состоится Второй парламентский саммит Крымской платформы, пишет УНН.

Сегодня стартует Второй парламентский саммит Крымской платформы: где состоится, кто будет принимать участие, каких решений стоит ожидать

История парламентских саммитов платформы

Первый парламентский саммит Крымской платформы состоялся 24-25 октября. Из-за полномасштабной российской агрессии местом проведения саммита выбрали столицу Хорватии Загреб.

К мероприятию присоединились спикеры 55 парламентов мира. 43 из них выступили офлайн, 12 — онлайн. В рамках саммита состоялось 140 двусторонних встреч. Участники приняли совместную декларацию.

Кто в списке участников, о чем будут говорить

Сопредседателями нынешнего саммита будут председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

По словам Стефанчука, участие в саммите примут делегации почти 70 законодательных органов разных стран мира.

“Количество участвующих парламентов свидетельствует об одном — интерес не угасает, как это пытаются сказать, а наоборот разыгрывается. И на этот раз почти 70 парламентов, парламентских ассамблей представлены здесь. Это огромная цифра, я не знаю больше такого собрания на уровне парламентов, спикеров, вице-спикеров и других представителей”, — отметил Стефанчук.

Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности.

Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.

По словам Стефанчука, Россия традиционно поддерживала устойчивые связи со странами Глобального Юга, и Украине нужно также влиять на это направление и объяснять ситуацию с своей стороны, чтобы бороться с российской пропагандой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внимание мира к Украине должно сохраняться: Зеленский о втором парламентском саммите “Крымской платформы”

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