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Увага світу до Україна має зберігатися: Зеленський про другий парламентський саміт “Кримської платформи”

Київ • УНН

 • 172097 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський, коментуючи завтрашній другий парламентський саміт “Кримської платформи”, заявив, що увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберегтись. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Увага світу до Україна має зберігатися: Зеленський про другий парламентський саміт “Кримської платформи”

Цитата

“Провів нараду щодо тих міжнародних заходів та перемовин, які готуються нашою державою на найближчий час. Зокрема, вже завтра — Кримська платформа, її парламентський вимір”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберегтись.

“Зробимо все для цього”, — додав Президент.

Зеленський нагадав, що говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії та назвав розмову змістовною.

“Наші двосторонні відносини та відносини з регіоном Затоки. Формула миру — я запросив Саудівську Аравію взяти участь у зустрічі на Мальті, яка готується, та подякував за вагому роль у наближенні Глобального саміту миру Звичайно, обговорили ситуацію на Близькому Сході. Головне — зберегти якнайбільше життів цивільних людей і не допустити ані гуманітарної катастрофи, ані розгортання ширшої війни”, — розповів Зеленський.

Доповнення

На саміті Кримської платформи, який відбудеться у Празі 24 жовтня, візьмуть участь представники майже 70 парламентів та парламентських асамблей з усього світу.

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