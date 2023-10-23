Зеленський зідзвонився із принцом Саудівської Аравії: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом щодо подальшого розвитку зв’язків України з Королівством Саудівська Аравія та країнами Затоки, передає УНН.
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"Подякував Його Королівській Високості за особисті зусилля в організації успішної зустрічі Формули миру в Джидді. Запросив представника Саудівської Аравії взяти участь у наступному раунді переговорів на Мальті та відзначив важливу роль Королівства в підготовці до Глобального саміту миру", - написав Зеленський у Telegram.
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Крім того, за його словами, обговорили ситуацію на Близькому Сході.
"Я підкреслив необхідність недопущення подальшої ескалації конфлікту та цивільних жертв", - резюмував Зеленський.