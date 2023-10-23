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Зеленский созвонился с принцем Саудовской Аравии: детали

Киев • УНН

 • 177532 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом по дальнейшему развитию связей Украины с Королевством Саудовская Аравия и странами Залива, передает УНН.

Зеленский созвонился с принцем Саудовской Аравии: детали

Цитата

"Поблагодарил Его Королевское Высочество за личные усилия в организации успешной встречи Формулы мира в Джидде. Пригласил представителя Саудовской Аравии принять участие в следующем раунде переговоров на Мальте и отметил важную роль Королевства в подготовке к Глобальному саммиту мира", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Кроме того, по его словам, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта и гражданских жертв", - резюмировал Зеленский.

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