Зеленский созвонился с принцем Саудовской Аравии: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом по дальнейшему развитию связей Украины с Королевством Саудовская Аравия и странами Залива, передает УНН.
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"Поблагодарил Его Королевское Высочество за личные усилия в организации успешной встречи Формулы мира в Джидде. Пригласил представителя Саудовской Аравии принять участие в следующем раунде переговоров на Мальте и отметил важную роль Королевства в подготовке к Глобальному саммиту мира", - написал Зеленский в Telegram.
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Кроме того, по его словам, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
"Я подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта и гражданских жертв", - резюмировал Зеленский.