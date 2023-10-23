Зеленский созвонился с принцем Саудовской Аравии: детали

Цитата

"Поблагодарил Его Королевское Высочество за личные усилия в организации успешной встречи Формулы мира в Джидде. Пригласил представителя Саудовской Аравии принять участие в следующем раунде переговоров на Мальте и отметил важную роль Королевства в подготовке к Глобальному саммиту мира", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Кроме того, по его словам, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта и гражданских жертв", - резюмировал Зеленский.