Внимание мира к Украине должно сохраняться: Зеленский о втором парламентском саммите "Крымской платформы"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский, комментируя завтрашний второй парламентский саммит “Крымской платформы”, заявил, что внимание мира к Украине, к защите свободы и международного права должно сохраниться. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения, передает УНН.
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“Провел совещание по тем международным мероприятиям и переговорам, которые готовятся нашим государством на ближайшее время. В частности, уже завтра — Крымская платформа, ее парламентское измерение”, — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что внимание мира к Украине, к защите свободы и международного права должно сохраниться.
“Сделаем все для этого”, — добавил Президент.
Зеленский напомнил, что говорил с Наследным принцем Саудовской Аравии и назвал разговор содержательным.
“Наши двусторонние отношения и отношения с регионом Залива. Формула мира — я пригласил Саудовскую Аравию принять участие в встрече на Мальте, которая готовится, и поблагодарил за весомую роль в приближении Глобального саммита мира Конечно, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Главное — сохранить как можно больше жизней гражданских людей и не допустить ни гуманитарной катастрофы, ни развертывания более широкой войны”, — рассказал Зеленский.
Дополнение
На саммите Крымской платформы, который состоится в Праге 24 октября, примут участие представители почти 70 парламентов и парламентских ассамблей с всего мира.