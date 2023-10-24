У Чехії заявили, що найважливіша ціль саміту Кримської платформи – це не забувати про півострів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Найважливіша ціль саміту Міжнародної Кримської платформи – це, щоб люди не забували про Крим, адже скоро буде 10-та річниця незаконного вторгнення рф на півострів. Про це заявила спікерка нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова під час виступу на другому Парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
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«Нас вже стало більше. Нас – це учасників в порівнянні із засіданням минулого року, тому що тут зібралися представники більше ніж 50 держав світу. Перед міжнародною Кримською платформою стоїть багато цілей, але одну із них ми вважаємо найважливішою – боротися з тим, щоб люди не забували про Крим. Через деякий час ми будемо згадувати вже 10-ту річницю незаконного вторгнення рф в Крим», - сказала Адамова.
Вона нагадала, що Крим став першим місцем звідки російські агресори почали викрадати українських дітей.
«Вже підтверджено, що понад 4 тис. українських дітей з Криму було незаконно вивезено або до рф, або до білорусі, ми не знаємо де тепер вони знаходяться. Після цього цей процес продовжується і дітей забирали від їх родин», - зазначила Адамова.
Доповнення
Сьогодні у столиці Чехії Празі проходить Другий парламентський саміт Кримської платформи. Основними темами саміту стануть війна в Україні, Крим, глобальна архітектура безпеки. Важливим досягнення цьогорічного саміту є те, що участь у ньому візьмуть делегації парламентів країн Африки Латинської Америки.
Сполучені Штати планують відправити делегацію для участі в Другому парламентському саміті Кримської платформи, попри те що Палата представників Конгресу США досі не обрала спікера.