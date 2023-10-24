У Чехії заявили, що найважливіша ціль саміту Кримської платформи – це не забувати про півострів

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«Нас вже стало більше. Нас – це учасників в порівнянні із засіданням минулого року, тому що тут зібралися представники більше ніж 50 держав світу. Перед міжнародною Кримською платформою стоїть багато цілей, але одну із них ми вважаємо найважливішою – боротися з тим, щоб люди не забували про Крим. Через деякий час ми будемо згадувати вже 10-ту річницю незаконного вторгнення рф в Крим», - сказала Адамова.

Вона нагадала, що Крим став першим місцем звідки російські агресори почали викрадати українських дітей.

«Вже підтверджено, що понад 4 тис. українських дітей з Криму було незаконно вивезено або до рф, або до білорусі, ми не знаємо де тепер вони знаходяться. Після цього цей процес продовжується і дітей забирали від їх родин», - зазначила Адамова.

Доповнення

Сьогодні у столиці Чехії Празі проходить Другий парламентський саміт Кримської платформи. Основними темами саміту стануть війна в Україні, Крим, глобальна архітектура безпеки. Важливим досягнення цьогорічного саміту є те, що участь у ньому візьмуть делегації парламентів країн Африки Латинської Америки.

Сполучені Штати планують відправити делегацію для участі в Другому парламентському саміті Кримської платформи, попри те що Палата представників Конгресу США досі не обрала спікера.