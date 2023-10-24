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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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США візьмуть участь у парламентському саміті Кримської платформи - Джапарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сполучені Штати планують відправити делегацію для участі в Другому парламентському саміті Кримської платформи, попри те що Палата представників Конгресу США досі не обрала спікера. Про це в інтервʼю Радіо Свобода підтвердила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, пише УНН.

США візьмуть участь у парламентському саміті Кримської платформи - Джапарова

Цитата

"Ми на сьогодні маємо приблизно 70 делегацій, які зареєстровані. Від Сполучених Штатів теж має бути делегація. Я наразі не готова інформувати вас, ким вона буде представлена", - заявила Джапарова.

Нещодавно спікерка Палати депутатів країни-господарки саміту Чехії Маркета Пекарова Адамова заявляла, що участь США в цьому заході не підтверджена, оскільки в Палаті представників ще тривають вибори спікера.

Нагадаємо

Сьогодні у столиці Чехії Празі відбудеться Другий парламентський саміт Кримської платформи. Основними темами саміту стануть війна в Україні, Крим, глобальна архітектура безпеки. Важливим досягнення цьогорічного саміту є те, що участь у ньому візьмуть делегації парламентів країн Африки Латинської Америки.

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