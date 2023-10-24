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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США примут участие в парламентском саммите Крымской платформы - Джапарова

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Соединенные Штаты планируют отправить делегацию для участия во Втором парламентском саммите Крымской платформы, несмотря на то что Палата представителей Конгресса США до сих пор не выбрала спикера. Об этом в интервью Радио Свобода подтвердила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, пишет УНН.

США примут участие в парламентском саммите Крымской платформы - Джапарова

Цитата

"Мы на сегодня имеем примерно 70 делегаций, которые зарегистрированы. От Соединенных Штатов тоже должна быть делегация. Я пока не готова информировать вас, кем она будет представлена", - заявила Джапарова.

Недавно спикер Палаты депутатов страны-хозяйки саммита Чехии Маркета Пекарова Адамова заявляла, что участие США в этом мероприятии не подтверждено, поскольку в Палате представителей еще продолжаются выборы спикера.

Напомним

Сегодня в столице Чехии Праге состоится Второй парламентский саммит Крымской платформы. Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности. Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.

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