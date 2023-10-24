США примут участие в парламентском саммите Крымской платформы - Джапарова

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"Мы на сегодня имеем примерно 70 делегаций, которые зарегистрированы. От Соединенных Штатов тоже должна быть делегация. Я пока не готова информировать вас, кем она будет представлена", - заявила Джапарова.

Недавно спикер Палаты депутатов страны-хозяйки саммита Чехии Маркета Пекарова Адамова заявляла, что участие США в этом мероприятии не подтверждено, поскольку в Палате представителей еще продолжаются выборы спикера.

Напомним

Сегодня в столице Чехии Праге состоится Второй парламентский саммит Крымской платформы. Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности. Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.