США примут участие в парламентском саммите Крымской платформы - Джапарова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Соединенные Штаты планируют отправить делегацию для участия во Втором парламентском саммите Крымской платформы, несмотря на то что Палата представителей Конгресса США до сих пор не выбрала спикера. Об этом в интервью Радио Свобода подтвердила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, пишет УНН.
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"Мы на сегодня имеем примерно 70 делегаций, которые зарегистрированы. От Соединенных Штатов тоже должна быть делегация. Я пока не готова информировать вас, кем она будет представлена", - заявила Джапарова.
Недавно спикер Палаты депутатов страны-хозяйки саммита Чехии Маркета Пекарова Адамова заявляла, что участие США в этом мероприятии не подтверждено, поскольку в Палате представителей еще продолжаются выборы спикера.
Напомним
Сегодня в столице Чехии Праге состоится Второй парламентский саммит Крымской платформы. Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности. Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.