В Чехии заявили, что важнейшая цель саммита Крымской платформы - это не забывать о полуострове

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«Нас уже стало больше. Нас – это участников по сравнению с заседанием прошлого года, потому что здесь собрались представители более чем 50 государств мира. Перед международной Крымской платформой стоит много целей, но одну из них мы считаем самой важной – бороться с тем, чтобы люди не забывали о Крыме. Через некоторое время мы будем вспоминать уже 10-ю годовщину незаконного вторжения рф в Крым», - сказала Адамова.

Она напомнила, что Крым стал первым местом откуда российские агрессоры начали похищать украинских детей.

«Уже подтверждено, что более 4 тыс. украинских детей из Крыма было незаконно вывезено или в рф, или в беларусь, мы не знаем где теперь они находятся. После этого этот процесс продолжается и детей забирали от их семей», - отметила Адамова.

Дополнение

Сегодня в столице Чехии Праге проходит Второй парламентский саммит Крымской платформы. Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности. Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.

Соединенные Штаты планируют отправить делегацию для участия во Втором парламентском саммите Крымской платформы, несмотря на то что Палата представителей Конгресса США до сих пор не выбрала спикера.