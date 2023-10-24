В Чехии заявили, что важнейшая цель саммита Крымской платформы - это не забывать о полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Важнейшая цель саммита Международной Крымской платформы – это, чтобы люди не забывали о Крыме, ведь скоро будет 10-я годовщина незаконного вторжения рф на полуостров. Об этом заявила спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова во время выступления на втором Парламентском саммите Международной Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Нас уже стало больше. Нас – это участников по сравнению с заседанием прошлого года, потому что здесь собрались представители более чем 50 государств мира. Перед международной Крымской платформой стоит много целей, но одну из них мы считаем самой важной – бороться с тем, чтобы люди не забывали о Крыме. Через некоторое время мы будем вспоминать уже 10-ю годовщину незаконного вторжения рф в Крым», - сказала Адамова.
Она напомнила, что Крым стал первым местом откуда российские агрессоры начали похищать украинских детей.
«Уже подтверждено, что более 4 тыс. украинских детей из Крыма было незаконно вывезено или в рф, или в беларусь, мы не знаем где теперь они находятся. После этого этот процесс продолжается и детей забирали от их семей», - отметила Адамова.
Дополнение
Сегодня в столице Чехии Праге проходит Второй парламентский саммит Крымской платформы. Основными темами саммита станут война в Украине, Крым, глобальная архитектура безопасности. Важным достижением нынешнего саммита является то, что участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки.
Соединенные Штаты планируют отправить делегацию для участия во Втором парламентском саммите Крымской платформы, несмотря на то что Палата представителей Конгресса США до сих пор не выбрала спикера.