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Чечеткин заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров в Луганской области

Чечеткин заявил об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за пожаров в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 14251 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. На сегодня угроза населенным пунктам вследствие лесных пожаров в Луганской области отсутствует. Об этом сообщил на брифинге в Луганской области глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

"На сегодня угроза населенным пунктам отсутствует, работает пожарная авиация. Я думаю, мы со своими задачами справимся в ближайшее время", - сказал Чечеткин.

По его словам, накануне, как только ГСЧС получила информацию о лесных пожарах, туда были сосредоточены необходимые силы и средства Луганского гарнизона, остались только силы для защиты города Лисичанск.

"Затем, в связи с тем, что был очень сильный ветер, 25 м/с и он резко менял направление, пожар начала распространяться хаотично и в непрогнозируемых направлениях. Основные наши усилия были сосредоточены на тушении лесного пожара, но из-за сильных порывов ветра пожар перекинулся на населенный пункт. Оценив ситуацию, мы привлекли технику из других регионов. В настоящее время только от ГСЧС в Луганской области работает 113 единиц техники и более 500 человек личного состава. К тому же, подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и инженерная техника Вооруженных сил Украины, которая осуществляет пробивку минерализованных полос", - сообщил глава ГСЧС.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский распорядился задействовать авиацию, несмотря на позицию боевиков.

Напомним, Зеленский заявил о пяти жертвах пожаров в Луганской области. Также Президент пообещал по 300 тыс. грн семьям, которые потеряли дома из-за пожаров.

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