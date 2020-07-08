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Зеленский заявив про п’ять жертв пожеж на Луганщині

Зеленский заявив про п’ять жертв пожеж на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Внаслідок лісових пожеж на Луганщині наразі відомо про п’ять жертв. Про це під час брифінгу на Луганщині сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Тільки що я слухав доповідь нашого штабу, ДСНС, Національної поліції, міністра, голови ОДА”, — сказав Президент.

Він висловив співчуття сім’ям загиблих під час пожеж.

“На зараз є інформація, що це п’ятеро людей. Але поки це не повна інформація... Також є інформація, що повністю знищено 24 будівлі і біля 60 мають важкі пошкодження. Перш за все, пріоритет — це люди”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, раніше ДСНС і поліція повідомила про 4 загиблих і одного зниклого безвісти.

Українські Національні Новини

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