Чечоткін заявив про відсутність загрози населеним пунктам через пожежі на Луганщині

"На сьогодні загроза населеним пунктам відсутня, працює пожежна авіація. Я думаю, ми зі своїми завданнями впораємось найближчим часом", - сказав Чечоткін.

З його слів, напередодні, як тільки ДСНС отримала інформацію про лісові пожежі, туди були зосереджені необхідні сили і засоби Луганського гарнізону, залишились тільки сили для захисту міста Лисичанськ.

"Потім, у зв’язку з тим, що був дуже сильний вітер, 25 м/с і він різко змінював напрямок, пожежа почала розповсюджуватись хаотично і у непрогнозованих напрямках. Основні наші зусилля були зосереджені на гасінні лісової пожежі, але через сильні пориви вітру пожежа перекинулась на населений пункт. Оцінивши ситуацію, ми залучили техніку з інших регіонів. На цей час тільки від ДСНС у Луганській області працює 113 одиниць техніки і понад 500 чоловік особового складу. До того ж, підрозділи Національної поліції, Національної гвардії і інженерна техніка Збройних сил України, яка здійснює пробивання мінералізованих смуг", - повідомив голова ДСНС.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський розпорядився задіяти авіацію, попри позицію бойовиків.

Нагадаємо, Зеленский заявив про п’ять жертв пожеж на Луганщині. Також Президент пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі.