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Чечоткін заявив про відсутність загрози населеним пунктам через пожежі на Луганщині

Чечоткін заявив про відсутність загрози населеним пунктам через пожежі на Луганщині

Київ • УНН

 • 14254 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. На сьогодні загроза населеним пунктам внаслідок лісових пожеж на Луганщині відсутня. Про це повідомив на брифінгу у Луганській області голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні загроза населеним пунктам відсутня, працює пожежна авіація. Я думаю, ми зі своїми завданнями впораємось найближчим часом", - сказав Чечоткін.

З його слів, напередодні, як тільки ДСНС отримала інформацію про лісові пожежі, туди були зосереджені необхідні сили і засоби Луганського гарнізону, залишились тільки сили для захисту міста Лисичанськ.

"Потім, у зв’язку з тим, що був дуже сильний вітер, 25 м/с і він різко змінював напрямок, пожежа почала розповсюджуватись хаотично і у непрогнозованих напрямках. Основні наші зусилля були зосереджені на гасінні лісової пожежі, але через сильні пориви вітру пожежа перекинулась на населений пункт. Оцінивши ситуацію, ми залучили техніку з інших регіонів. На цей час тільки від ДСНС у Луганській області працює 113 одиниць техніки і понад 500 чоловік особового складу. До того ж, підрозділи Національної поліції, Національної гвардії і інженерна техніка Збройних сил України, яка здійснює пробивання мінералізованих смуг", - повідомив голова ДСНС.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський розпорядився задіяти авіацію, попри позицію бойовиків.

Нагадаємо, Зеленский заявив про п’ять жертв пожеж на Луганщині. Також Президент пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі.

Українські Національні Новини

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