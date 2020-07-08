Зеленський пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кожна родина, яка втратила домівку в результаті лісових пожеж на Луганщині, отримає 300 тис. грн. Про це під час брифінгу на Луганщині сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Тільки що я слухав доповідь нашого штабу, ДСНС, Національної поліції, міністра, голови ОДА", - сказав Президент.
Він висловив також співчуття сім’ям загиблих під час пожеж.
"На зараз є інформація, що це п’ятеро людей. Але поки це не повна інформація... Також є інформація, що повністю знищено 24 будівлі і біля 60 мають важкі пошкодження. Перш за все, пріоритет — це люди", - сказав Глава держави.
Він зазначив, що переселенням людей займається голова ОДА, і впродовж цього дня питання буде вирішено.
"Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім, для того, щоб можна було купити власне житло... Ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тис. грн для підтримки через цю ситуацію... Окрема сума буде на загиблих", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський на тлі масштабних лісових пожеж прибув з робочою поїздкою на Луганщину.
Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.
Станом на ранок 8 липня внаслідок лісових пожеж на Луганщині офіційно підтверджено загибель чотирьох осіб, ще одна людина вважається зниклою безвісти. Госпіталізовано 27 людей, з них 17 дітей.
Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.