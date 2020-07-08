Зеленський пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі на Луганщині

КИЇВ. 8 липня. УНН. Кожна родина, яка втратила домівку в результаті лісових пожеж на Луганщині, отримає 300 тис. грн. Про це під час брифінгу на Луганщині сказав Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.