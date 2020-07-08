Зеленський на тлі масштабних лісових пожеж прибув на Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу прибув з робочою поїздкою на Луганщину, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами у Новоайдарському районі. Глава держави огляне місця займання й заслухає доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га.
Згодом вона перекинулася на селища. Напередодні у МВС повідомили, що попередньо відомо про 6 загиблих. Наразі ж відомо про 4 загиблих і одного зниклого безвісти.
Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них — 17 дітей.
Осередки горіння наранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.