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Зеленський на тлі масштабних лісових пожеж прибув на Луганщину

Зеленський на тлі масштабних лісових пожеж прибув на Луганщину

Київ • УНН

 • 20673 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу прибув з робочою поїздкою на Луганщину, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами у Новоайдарському районі. Глава держави огляне місця займання й заслухає доповідь голови Луганської ОДА та представників ДСНС щодо ліквідації надзвичайної ситуації", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га.

Згодом вона перекинулася на селища. Напередодні у МВС повідомили, що попередньо відомо про 6 загиблих. Наразі ж відомо про 4 загиблих і одного зниклого безвісти.

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них — 17 дітей.

Осередки горіння наранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.

Українські Національні Новини

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