Пожежі на Луганщині: Зеленський розпорядився задіяти авіацію, попри позицію бойовиків

"У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння з гасінням пожежі. Президент зараз прийняв рішення про використання авіації. Авіація вже у повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість контактної лінії і відсутність у нас розуміння з боку окупаційних властей з того боку контактної лінії", - сказав міністр.

За його словами, штаб ставить завдання до кінця дня локалізувати всі осередки займання.

Як повідомлялося раніше в УНН, глава ОДА заявив, що у Луганській області не змогли використати спеціалізований літак через те, що бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком.