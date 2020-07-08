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Пожежі на Луганщині: Зеленський розпорядився задіяти авіацію, попри позицію бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський прийняв рішення використовувати авіацію для гасіння лісових пожеж у Луганській області, незважаючи на те, що позиція бойовиків про припинення вогню залишається невизначеною. Про це на брифінгу у Луганській області заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

"У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння з гасінням пожежі. Президент зараз прийняв рішення про використання авіації. Авіація вже у повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість контактної лінії і відсутність у нас розуміння з боку окупаційних властей з того боку контактної лінії", - сказав міністр.

За його словами, штаб ставить завдання до кінця дня локалізувати всі осередки займання.

Як повідомлялося раніше в УНН, глава ОДА заявив, що у Луганській області не змогли використати спеціалізований літак через те, що бойовики відмовилися забезпечити режим тиші для гасіння пожежі під Сєвєродонецьком.

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