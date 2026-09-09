ChatGPT 6 заявил о решении одной из главных математических загадок тысячелетия

OpenAI заявила, что ее новая модель ChatGPT 6 Astra нашла решение задачи Навье — Стокса — одной из 7 знаменитых «проблем тысячелетия». Предложенное доказательство пока не подтверждено математическим сообществом, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным компании, над задачей одновременно работали около 10 000 ИИ-агентов. Им понадобилось 88 часов, чтобы сформировать предложенное математическое доказательство.

Речь идет о проблеме существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса, которые описывают движение жидкостей и газов — в частности воды и воздуха. Она остается одной из самых известных нерешенных задач современной математики.

За правильное решение предусмотрен $1 млн

Проблема Навье — Стокса входит в перечень из 7 «проблем тысячелетия», сформированный Математическим институтом Клея в начале 2000-х годов. За решение каждой из них предусмотрена премия в $1 млн.

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В настоящее время из всех 7 задач официально решенной признана лишь одна. Поэтому, если предложенное OpenAI доказательство пройдет независимую проверку и будет принято математическим сообществом, это станет решением еще одной «проблемы тысячелетия».

В то же время Институт Клея пока не признал предложенное ИИ доказательство. Поэтому заявление OpenAI на данный момент остается заявлением самой компании, а окончательный вывод будет зависеть от проверки математиков.

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