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ChatGPT 6 заявив про розв'язання однієї з головних математичних загадок тисячоліття

Київ • УНН

 • 68 перегляди

OpenAI заявила, що 10 000 ШІ-агентів за 88 годин створили доказ задачі Нав’є-Стокса. Математики його ще не підтвердили.

ChatGPT 6 заявив про розв'язання однієї з головних математичних загадок тисячоліття

OpenAI заявила, що її нова модель ChatGPT 6 Astra знайшла розв'язок задачі Нав'є-Стокса – однієї із 7 знаменитих "проблем тисячоліття". Запропонований доказ поки не підтвердила математична спільнота, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

За даними компанії, над задачею одночасно працювали близько 10 000 ШІ-агентів. Їм знадобилося 88 годин, щоб сформувати запропонований математичний доказ.

Йдеться про проблему існування та гладкості розв'язків рівнянь Нав'є-Стокса, які описують рух рідин і газів – зокрема води та повітря. Вона залишається однією з найвідоміших нерозв'язаних задач сучасної математики.

За правильний розв'язок передбачено $1 млн

Проблема Нав'є-Стокса входить до переліку із 7 "проблем тисячоліття", сформованого Математичним інститутом Клея на початку 2000-х років. За розв'язання кожної з них передбачена премія у $1 млн.

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Наразі з усіх 7 задач офіційно розв'язаною визнана лише одна. Тому, якщо запропонований OpenAI доказ пройде незалежну перевірку та буде прийнятий математичною спільнотою, це стане розв'язанням ще однієї "проблеми тисячоліття".

Водночас Інститут Клея поки не визнав запропонований ШІ доказ. Тож заява OpenAI наразі залишається заявою самої компанії, а остаточний висновок залежатиме від перевірки математиків.

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Степан Гафтко

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ШІ (штучний інтелект)
OpenAI