Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины

Соединенные Штаты официально исключили ключевые предприятия калийной отрасли беларуси из санкционных списков. Решение спецпосланника Джона Коула уже вступило в силу.

Снятие санкций с белорусского калия и банков может повлиять не только на мировые рынки, но и на геополитический баланс в регионе. В то же время для Украины этот вопрос имеет опосредованные, но важные последствия - от экономики до безопасности. Об этом в комментарии для УНН рассказал финансист Виктор Гальчинский.

Мировой рынок получит больше калия

Возобновление экспорта белорусского калия, по словам эксперта, прежде всего повлияет на баланс спроса и предложения на глобальном рынке. Этот ресурс остается дефицитным, поэтому любое увеличение поставок сразу ощущается.

Речь идет не только об объемах, но и о ценовой стабилизации, ведь аграрный сектор напрямую зависит от стоимости удобрений.

В любом случае возобновление экспорта калия увеличит предложение и поможет преодолеть дефицит. Это достаточно востребованный продукт, поэтому снятие санкций положительно повлияет на рынок и может даже частично снизить цены - пояснил Гальчинский.

Получит ли выгоду россия

Впрочем, ключевой вопрос - станет ли это решение косвенной поддержкой для россии. Здесь, по словам эксперта, все зависит от механизмов реализации и контроля. Ведь и "беларуськалий", и банки, с которых сняли санкции, являются государственными структурами, а значит - могут быть использованы как инструмент обхода ограничений.

Если производство белорусского калия вдруг резко возрастет - это может означать, что через беларусь начнет проходить и российский экспорт. То же касается банков - если через них пойдут российские деньги, это уже другая история - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что решающим будет финансовый контроль и прозрачность операций.

Если финансовый мониторинг не будет пропускать российские средства - это один сценарий. Если же белорусские банки начнут работать с российскими клиентами и проводить их операции - это может вызвать новые санкции, уже вторичные - добавил Гальчинский.

Политическая составляющая - попытка оторвать минск от москвы

Снятие санкций может иметь и политическую цель – попытку ослабить зависимость беларуси от россии. По оценке эксперта, это выглядит как сигнал поддержки для режима лукашенко со стороны Запада.

Беларусь в последние годы фактически оказалась в экономической зависимости от рф, но в то же время сама стала важным элементом ее энергетической системы.

Это выглядит как дружественный жест для лукашенко - чтобы дать ему возможность получить дополнительные доходы и немного уменьшить зависимость от россии. беларусь уже почти потеряла экономическую самостоятельность, но при этом ее инфраструктура работает и на россию - пояснил он.

В частности, речь о нефтепереработке, которая остается важным элементом обеспечения рынка.

Что это значит для Украины

Для Украины, по словам Гальчинского, ситуация кардинально не меняется. Киев сохраняет определенную осторожность в отношении беларуси, пытаясь удержать баланс и не допустить открытой эскалации. В то же время статус-кво остается хрупким и зависит от дальнейших политических решений.

Хорошим для Украины сигналом является попытка оторвать беларусь от россии и дать режиму лукашенко "пряник", чтобы он не совершал враждебных действий по отношению к Украине и другим странам.

Для Украины по большому счету ничего не меняется. Но это шаткий мир - отметил эксперт.

Он подчеркивает, что Украина не меняет своей оценки роли беларуси в войне.

То, что мы не действуем против беларуси, не означает, что мы не считаем ее соучастником агрессии. Ее территория использовалась для нападения, и это никуда не исчезло - подчеркнул Гальчинский.

Риски остаются

Подытоживая, эксперт отмечает - влияние снятия санкций будет зависеть от деталей, которые пока не раскрыты. Именно механизмы контроля определят, станет ли это решение экономическим облегчением для рынка - или новым каналом для обхода ограничений.

Мы не знаем всех деталей. Если это будет четко контролируемый механизм - это одна история. Если появятся лазейки для россии - это совсем другая. И тогда последствия могут быть противоположными - резюмировал он.

США сняли санкции с белорусского калия - СМИ