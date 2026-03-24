$43.830.0150.880.21
ukenru
Эксклюзив
12:48 • 6684 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
12:22 • 9186 просмотра
Эксклюзив
23 марта, 16:59 • 56634 просмотра
Эксклюзив
23 марта, 16:01 • 55864 просмотра
Эксклюзив
23 марта, 13:02 • 57839 просмотра
Эксклюзив
23 марта, 09:58 • 42577 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
30%
750мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Эксклюзив
12:48 • 6626 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Федор Вениславский
Андрей Костин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 10020 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 34208 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 32790 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 30164 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 79500 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фокс Ньюс
Фильм

Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины

Киев • УНН

 • 6620 просмотра

Решение США об отмене ограничений для белорусской калийной отрасли уже вступило в силу. Это может снизить мировые цены и ослабить влияние рф на минск.

Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины

Соединенные Штаты официально исключили ключевые предприятия калийной отрасли беларуси из санкционных списков. Решение спецпосланника Джона Коула уже вступило в силу.

Снятие санкций с белорусского калия и банков может повлиять не только на мировые рынки, но и на геополитический баланс в регионе. В то же время для Украины этот вопрос имеет опосредованные, но важные последствия - от экономики до безопасности. Об этом в комментарии для УНН рассказал финансист Виктор Гальчинский.

Мировой рынок получит больше калия

Возобновление экспорта белорусского калия, по словам эксперта, прежде всего повлияет на баланс спроса и предложения на глобальном рынке. Этот ресурс остается дефицитным, поэтому любое увеличение поставок сразу ощущается.

Речь идет не только об объемах, но и о ценовой стабилизации, ведь аграрный сектор напрямую зависит от стоимости удобрений.

В любом случае возобновление экспорта калия увеличит предложение и поможет преодолеть дефицит. Это достаточно востребованный продукт, поэтому снятие санкций положительно повлияет на рынок и может даже частично снизить цены

- пояснил Гальчинский.

Получит ли выгоду россия

Впрочем, ключевой вопрос - станет ли это решение косвенной поддержкой для россии. Здесь, по словам эксперта, все зависит от механизмов реализации и контроля. Ведь и "беларуськалий", и банки, с которых сняли санкции, являются государственными структурами, а значит - могут быть использованы как инструмент обхода ограничений.

Если производство белорусского калия вдруг резко возрастет - это может означать, что через беларусь начнет проходить и российский экспорт. То же касается банков - если через них пойдут российские деньги, это уже другая история

- отметил он.

Эксперт подчеркивает, что решающим будет финансовый контроль и прозрачность операций.

Если финансовый мониторинг не будет пропускать российские средства - это один сценарий. Если же белорусские банки начнут работать с российскими клиентами и проводить их операции - это может вызвать новые санкции, уже вторичные

- добавил Гальчинский.

Политическая составляющая - попытка оторвать минск от москвы

Снятие санкций может иметь и политическую цель – попытку ослабить зависимость беларуси от россии. По оценке эксперта, это выглядит как сигнал поддержки для режима лукашенко со стороны Запада.

Беларусь в последние годы фактически оказалась в экономической зависимости от рф, но в то же время сама стала важным элементом ее энергетической системы.

Это выглядит как дружественный жест для лукашенко - чтобы дать ему возможность получить дополнительные доходы и немного уменьшить зависимость от россии. беларусь уже почти потеряла экономическую самостоятельность, но при этом ее инфраструктура работает и на россию

- пояснил он.

В частности, речь о нефтепереработке, которая остается важным элементом обеспечения рынка.

Что это значит для Украины

Для Украины, по словам Гальчинского, ситуация кардинально не меняется. Киев сохраняет определенную осторожность в отношении беларуси, пытаясь удержать баланс и не допустить открытой эскалации. В то же время статус-кво остается хрупким и зависит от дальнейших политических решений.

Хорошим для Украины сигналом является попытка оторвать беларусь от россии и дать режиму лукашенко "пряник", чтобы он не совершал враждебных действий по отношению к Украине и другим странам.  

Для Украины по большому счету ничего не меняется. Но это шаткий мир

- отметил эксперт.

Он подчеркивает, что Украина не меняет своей оценки роли беларуси в войне.

То, что мы не действуем против беларуси, не означает, что мы не считаем ее соучастником агрессии. Ее территория использовалась для нападения, и это никуда не исчезло

- подчеркнул Гальчинский.

Риски остаются

Подытоживая, эксперт отмечает - влияние снятия санкций будет зависеть от деталей, которые пока не раскрыты. Именно механизмы контроля определят, станет ли это решение экономическим облегчением для рынка - или новым каналом для обхода ограничений.

Мы не знаем всех деталей. Если это будет четко контролируемый механизм - это одна история. Если появятся лазейки для россии - это совсем другая. И тогда последствия могут быть противоположными

- резюмировал он.

Андрей Тимощенков

Новости Мирапубликации
Санкции
Война в Украине
Соединённые Штаты
Украина