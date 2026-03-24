Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України

Сполучені Штати офіційно виключили ключові підприємства калійної галузі білорусі з санкційних списків. Рішення спецпосланника Джона Коула вже набрало чинності.

Зняття санкцій із білоруського калію та банків може вплинути не лише на світові ринки, а й на геополітичний баланс у регіоні. Водночас для України це питання має опосередковані, але важливі наслідки - від економіки до безпеки. Про це в коментарі для УНН розповів фінансист Віктор Гальчинський.

Світовий ринок отримає більше калію

Відновлення експорту білоруського калію, за словами експерта, передусім вплине на баланс попиту і пропозиції на глобальному ринку. Цей ресурс залишається дефіцитним, тому будь-яке збільшення поставок одразу відчувається.

Йдеться не лише про обсяги, а й про цінову стабілізацію, адже аграрний сектор напряму залежить від вартості добрив.

У будь-якому випадку відновлення експорту калію збільшить пропозицію і допоможе подолати дефіцит. Це достатньо затребуваний продукт, тому зняття санкцій позитивно вплине на ринок і може навіть частково знизити ціни - пояснив Гальчинський.

Чи отримає вигоду росія

Втім ключове питання - чи стане це рішення непрямою підтримкою для росії. Тут, за словами експерта, все залежить від механізмів реалізації та контролю. Адже і "беларуськалій", і банки, з яких зняли санкції, є державними структурами, а значить - можуть бути використані як інструмент обходу обмежень.

Якщо виробництво білоруського калію раптом різко зросте - це може означати, що через білорусь почне проходити і російський експорт. Те саме стосується банків - якщо через них підуть російські гроші, це вже інша історія - зазначив він.

Експерт підкреслює, що вирішальним буде фінансовий контроль і прозорість операцій.

Якщо фінансовий моніторинг не пропускатиме російські кошти - це один сценарій. Якщо ж білоруські банки почнуть працювати з російськими клієнтами і проводити їхні операції - це може викликати нові санкції, вже вторинні - додав Гальчинський.

Політична складова - спроба відірвати Мінськ від москви

Зняття санкцій може мати і політичну мету - спробу послабити залежність білорусі від росії. За оцінкою експерта, це виглядає як сигнал підтримки для режиму лукашенка з боку Заходу.

білорусь останні роки фактично опинилася в економічній залежності від рф, але водночас сама стала важливим елементом її енергетичної системи.

Це виглядає як дружній жест для лукашенка - щоб дати йому можливість отримати додаткові доходи і трохи зменшити залежність від росії. білорусь уже майже втратила економічну самостійність, але при цьому її інфраструктура працює і на росію - пояснив він.

Зокрема, мова про нафтопереробку, яка залишається важливим елементом забезпечення ринку.

Що це означає для України

Для України, за словами Гальчинського, ситуація кардинально не змінюється. Київ зберігає певну обережність щодо білорусі, намагаючись утримати баланс і не допустити відкритої ескалації. Водночас статус-кво залишається крихким і залежить від подальших політичних рішень.

Хорошим для України сигналом є спроба відірвати Білорусь від росії та дати режиму Лукашенка "пряник", щоб він не здійснював ворожих дій по відношенню до України та інших країн.

Для України по великому рахунку нічого не змінюється. Але це хиткий мир - зазначив експерт.

Він наголошує, що Україна не змінює своєї оцінки ролі Білорусі у війні.

Те, що ми не діємо проти білорусі, не означає, що ми не вважаємо її співучасником агресії. Її територія використовувалася для нападу, і це нікуди не зникло - підкреслив Гальчинський.

Ризики залишаються

Підсумовуючи, експерт зазначає - вплив зняття санкцій залежатиме від деталей, які поки що не розкриті. Саме механізми контролю визначать, чи стане це рішення економічним полегшенням для ринку - або новим каналом для обходу обмежень.

Ми не знаємо всіх деталей. Якщо це буде чітко контрольований механізм - це одна історія. Якщо з’являться лазівки для росії - це зовсім інша. І тоді наслідки можуть бути протилежними - резюмував він.

