Частично уничтожена, частично отброшена за территорию границы: на этой неделе вражеская ДРГ зашла на Сумщину - ОВА
Киев • УНН
На Сумщине отбили нападение вражеской ДРГ из 13 человек - часть уничтожена, остальные отброшены за границу. За неделю оккупанты совершили 534 обстрела региона, включая атаки КАБами и дронами.
На этой неделе вражеская ДРГ в количестве 13 человек зашла на Сумщину. Часть оккупантов была уничтожена, часть отброшена за территорию границы. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
На этой неделе вражеская ДРГ в количестве 13 человек зашла на Сумщину - в районе Середино-Будской громады. Диверсионная группа была отбита нашими защитниками, частично уничтожена, а частично отброшена за территорию границы,
Также сообщается, что увеличилась интенсивность вражеских обстрелов по территории Сумщины.
В частности, за прошедшую неделю на территории Сумской области россияне 534 раза вели обстрелы по нашему региону. В частности, только за последние 7 дней враг совершил пуски 54 КАБ по нашим общинам, 150 ударов FPV-дронами и 199 сбросов ВОГ с БпЛА. Кроме того, враг атакует мирное население БПЛА типа шахед. В течение 3-7 февраля силами безопасности и обороны Сумщины сбит 61 вражеский беспилотник,
Напомним
По границе с россией ситуация остается напряженной. Враг не прекращает обстреливать приграничье трех областей - Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, а также в этих регионах существует угроза ДРГ.