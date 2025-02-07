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Частично уничтожена, частично отброшена за территорию границы: на этой неделе вражеская ДРГ зашла на Сумщину - ОВА

Частично уничтожена, частично отброшена за территорию границы: на этой неделе вражеская ДРГ зашла на Сумщину - ОВА

Киев  •  УНН

 • 10770 просмотра

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На Сумщине отбили нападение вражеской ДРГ из 13 человек - часть уничтожена, остальные отброшены за границу. За неделю оккупанты совершили 534 обстрела региона, включая атаки КАБами и дронами.

На этой неделе вражеская ДРГ в количестве 13 человек зашла на Сумщину. Часть оккупантов была уничтожена, часть отброшена за территорию границы. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.

На этой неделе вражеская ДРГ в количестве 13 человек зашла на Сумщину - в районе Середино-Будской громады. Диверсионная группа была отбита нашими защитниками, частично уничтожена, а частично отброшена за территорию границы,

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что увеличилась интенсивность вражеских обстрелов по территории Сумщины.

В частности, за прошедшую неделю на территории Сумской области россияне 534 раза вели обстрелы по нашему региону. В частности, только за последние 7 дней враг совершил пуски 54 КАБ по нашим общинам, 150 ударов FPV-дронами и 199 сбросов ВОГ с БпЛА. Кроме того, враг атакует мирное население БПЛА типа шахед. В течение 3-7 февраля силами безопасности и обороны Сумщины сбит 61 вражеский беспилотник,

- добавили в ОВА.

Напомним

По границе с россией ситуация остается напряженной. Враг не прекращает обстреливать приграничье трех областей - Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, а также в этих регионах существует угроза ДРГ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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