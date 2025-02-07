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Частково знищена, частково відкинута за територію кордону: цього тижня ворожа ДРГ зайшла на Сумщину - ОВА

Частково знищена, частково відкинута за територію кордону: цього тижня ворожа ДРГ зайшла на Сумщину - ОВА

Київ • УНН

 • 42850 перегляди

На Сумщині відбили напад ворожої ДРГ з 13 осіб - частину знищено, решту відкинуто за кордон. За тиждень окупанти здійснили 534 обстріли регіону, включаючи атаки КАБами та дронами.

На цьому тижні ворожа ДРГ в кількості 13 осіб зайшла на Сумщину. Частина окупантів була знищена, частина відкинута за територію кордону. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

На цьому тижні ворожа ДРГ в кількості 13 осіб зайшла на Сумщину – в районі Середино-Будської громади. Диверсійна група була відбита нашими захисниками, частково знищена, а частково відкинута за територію кордону,

- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що збільшилась інтенсивність ворожих обстрілів по території Сумщини.

Зокрема, за минулий тиждень на території Сумської області росіяни 534 рази вели обстріли по нашому регіону. Зокрема, лише за останніх 7 днів ворог здійснив пуски 54 КАБ по наших громадах, 150 ударів FPV-дронами та 199 скидань ВОГ з БпЛА. Крім того, ворог атакує мирне населення БпЛА типу шахед. Протягом 3-7 лютого силами безпеки і оборони Сумщини збито 61 ворожий безпілотник,

- додали в ОВА.

Нагадаємо

По кордону з росією ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння трьох областей – Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, а також в цих регіонах існує загроза ДРГ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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