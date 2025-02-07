Частково знищена, частково відкинута за територію кордону: цього тижня ворожа ДРГ зайшла на Сумщину - ОВА

На цьому тижні ворожа ДРГ в кількості 13 осіб зайшла на Сумщину. Частина окупантів була знищена, частина відкинута за територію кордону. Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УНН.

На цьому тижні ворожа ДРГ в кількості 13 осіб зайшла на Сумщину – в районі Середино-Будської громади. Диверсійна група була відбита нашими захисниками, частково знищена, а частково відкинута за територію кордону,

Також повідомляється, що збільшилась інтенсивність ворожих обстрілів по території Сумщини.

Зокрема, за минулий тиждень на території Сумської області росіяни 534 рази вели обстріли по нашому регіону. Зокрема, лише за останніх 7 днів ворог здійснив пуски 54 КАБ по наших громадах, 150 ударів FPV-дронами та 199 скидань ВОГ з БпЛА. Крім того, ворог атакує мирне населення БпЛА типу шахед. Протягом 3-7 лютого силами безпеки і оборони Сумщини збито 61 ворожий безпілотник,