Cargill увеличивал свою прибыль за счет украинских сельхозпроизводителей — Лямец
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинская "дочка" американской корпорации Cargill увеличивала свою прибыль за счет наших аграриев. Об этом в комментарии УНН рассказал журналист, блогер Сергей Лямец.
Cargill практикует формирование задолженности перед поставщиками, тем самым умножая свою прибыль, рассказывает он, ссылаясь на данные контрагентов компании.
"Линия поведения компании выглядит следующим образом: украинские поставщики привозят Cargill зерно, они это зерно сгружают, а потом находят какие-то детали, к которым цепляются в документах. Из серии: не так оформлена накладная и прочее. И получается, что зерно уже сгрузили и увезли, Cargill уже его продал и получил валюту, а поставщик должен доказывать, что документы были правильные.
По итогу, Cargill по несколько месяцев не платит за зерно поставщику. А своевременная, как и не своевременная, оплата товара очень важна для бизнеса, поскольку сэкономленные деньги ты можешь пустить в оборот и приумножить свой доход. Например, ты можешь купить 1 млн тонн зерна, а если ты не заплатишь поставщику и будешь придираться к бумажкам, ты можешь купить, условно 1,5 млн тонн. Что, собственно, и делает Cargill, увеличивая обороты компании за счет украинских сельхозпроизводителей", - рассказал он.
Лямец добавил, что такое поведение характерно для многих зернотрейдеров, которые ведут свою деятельность в Украине.
"Страдает от этого, в конечном итоге, отечественный аграрий", - добавил он.
Напомним, по данным YouControl, в 2018 году выручка Cargill составила порядка 19 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем в 2017 году. Активы компании также выросли - на 1 млрд грн, а чистая маржа - на 11,5%.
Напомним, Cargill кредитует правительство Украины, при этом часто упоминается в схемах неуплаты налогов.
Также незаконной была признана сделка Cargill и "Яблуневого дара" по "схлопыванию" кредитов "Дельта банка".