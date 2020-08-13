Cargill збільшував свій прибуток за рахунок українських сільгоспвиробників — Лямець

Cargill практикує формування заборгованості перед постачальниками, тим самим примножуючи свій прибуток, розповідає він, посилаючись на дані контрагентів компанії.

"Лінія поведінки компанії виглядає наступним чином: українські постачальники привозять Cargill зерно, вони це зерно вивантажують, а потім знаходять якісь деталі, до яких чіпляються в документах. Із серії: не так оформлена накладна та інше. І виходить, що зерно вже вивантажили і відвезли, Cargill уже його продав і отримав валюту, а постачальник повинен доводити, що документи були правильні.

За підсумком, Cargill по кілька місяців не платить за зерно постачальнику. А своєчасна, як і не своєчасна, оплата товару дуже важлива для бізнесу, оскільки зекономлені гроші ти можеш пустити в обіг і примножити свій дохід. Наприклад, ти можеш купити 1 млн тонн зерна, а якщо ти не заплатиш постачальнику і будеш чіплятися до папірців, ти можеш купити, умовно 1,5 млн тонн. Що, власне, і робить Cargill, збільшуючи обороти компанії за рахунок українських сільгоспвиробників", - розповів він.

Лямець додав, що така поведінка характерна для багатьох зернотрейдерів, які ведуть свою діяльність в Україні.

"Страждає від цього, в кінцевому підсумку, вітчизняний аграрій", - додав він.

Нагадаємо, за даними YouControl, у 2018 році виторг Cargill склав близько 19 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у 2017 році. Активи компанії також зросли - на 1 млрд грн, а чиста маржа - на 11,5%.

Нагадаємо, Cargill кредитує уряд України, при цьому часто згадується у схемах несплати податків.

Також незаконної була визнана угода Cargill і "Яблуневого дару" про "схлопування" кредитів "Дельта банку".