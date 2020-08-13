Cargill збільшував свій прибуток за рахунок українських сільгоспвиробників — Лямець
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українська "дочка" американської корпорації Cargill збільшувала свій прибуток за рахунок наших аграріїв. Про це в коментарі УНН розповів журналіст, блогер Сергій Лямець.
Cargill практикує формування заборгованості перед постачальниками, тим самим примножуючи свій прибуток, розповідає він, посилаючись на дані контрагентів компанії.
"Лінія поведінки компанії виглядає наступним чином: українські постачальники привозять Cargill зерно, вони це зерно вивантажують, а потім знаходять якісь деталі, до яких чіпляються в документах. Із серії: не так оформлена накладна та інше. І виходить, що зерно вже вивантажили і відвезли, Cargill уже його продав і отримав валюту, а постачальник повинен доводити, що документи були правильні.
За підсумком, Cargill по кілька місяців не платить за зерно постачальнику. А своєчасна, як і не своєчасна, оплата товару дуже важлива для бізнесу, оскільки зекономлені гроші ти можеш пустити в обіг і примножити свій дохід. Наприклад, ти можеш купити 1 млн тонн зерна, а якщо ти не заплатиш постачальнику і будеш чіплятися до папірців, ти можеш купити, умовно 1,5 млн тонн. Що, власне, і робить Cargill, збільшуючи обороти компанії за рахунок українських сільгоспвиробників", - розповів він.
Лямець додав, що така поведінка характерна для багатьох зернотрейдерів, які ведуть свою діяльність в Україні.
"Страждає від цього, в кінцевому підсумку, вітчизняний аграрій", - додав він.
Нагадаємо, за даними YouControl, у 2018 році виторг Cargill склав близько 19 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у 2017 році. Активи компанії також зросли - на 1 млрд грн, а чиста маржа - на 11,5%.
Нагадаємо, Cargill кредитує уряд України, при цьому часто згадується у схемах несплати податків.
Також незаконної була визнана угода Cargill і "Яблуневого дару" про "схлопування" кредитів "Дельта банку".