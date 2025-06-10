Canadian Shield: сборная Украины по футболу сыграет с Новой Зеландией

Сегодня, 10 июня, в Торонто на стадионе BMO Field сборная Украины проведет второй из товарищеских матчей в рамках турнира Canadian Shield - против команды Новой Зеландии. Старт поединка запланирован в 23:50 по киевскому времени. УНН рассказывает о сборной Новой Зеландии, где смотреть матч, и кто фаворит букмекеров.

Детали

Турнир Canadian Shield

Участниками Canadian Shield-2025 стали представители четырех разных континентов. Кроме Канады за кубок будут бороться сборные Украины, Кот-дʼИвуара и Новой Зеландии.

Каждая из команд проведет лишь по два матча, поэтому наша сборная не сыграет с ивуарийцами. Все поединки пройдут в Торонто на стадионе BMO Field. По регламенту за победу будут начисляться три очка, за победу в серии послематчевых пенальти - два и за поражение в серии послематчевых пенальти - одно.

Команда, которая наберет наибольшее количество очков после завершения всех матчей, станет победителем турнира.

Сейчас Украина занимает последнее место в группе после поражения от Канады - 4:2.

Сборная Украины по футболу проиграла Канаде на старте Canadian Shield со счетом 2:4

На первом месте расположилась Канада, второй идет Новая Зеландия, которая в первом матче минимально победила Кот-дʼИвуар - 1:0.

Сборная Украины

Новая Зеландия должна стать для Украины 74-м соперником в истории - и первым представителем Океании.

Эта команда уже попала на ЧМ-2026 и ведет подготовку к этому турниру. Думаю, что в победном матче против Кот-д’Ивуара новозеландцы не использовали всех своих сильнейших футболистов. Поэтому, думаю, в игре против нашей команды их состав будет более приближен к основному. Мы очень серьезно готовимся. Соперника надо уважать, но стоит сосредоточиться на своей игре. Избежать ошибок и понимать, как мы собираемся побеждать - сказал накануне матча главный тренер Сергей Ребров.

В заявку на матч против Новой Зеландии попали: 1. Андрей Лунин, 2. Александр Мартынюк, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Алексей Гуцуляк, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Владислав Кабаев, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Чеберко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тимчик, 19. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков, 21. Николай Михайленко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык. 25. Егор Назарина.

Однако под вопросом участие в матче Артема Бондаренко.

К сожалению, повреждение получил Артем Бондаренко. Его участие в игре под вопросом. Николай Шапаренко восстановился и будет тренироваться с командой. Остальные футболисты здоровы и готовы сыграть - сказал Ребров.

Сборная Новой Зеландии

По состоянию на апрель 2025 года новозеландцы занимали 86-е место в официальном рейтинге ФИФА. Сборная является шестикратным победителем Кубка наций конфедерации футбола Океании (1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024).

Лидером сборной Новой Зеландии на сегодня является нападающий английского "Ноттингем Форест" Крис Вуд, который в нынешнем сезоне АПЛ забил 20 голов. Классический центрфорвард, особенно опасен в игре головой, Вуд очень силен в завершающей стадии атаки, обладает мощным ударом с дальней дистанции. В то же время он не отличается точными передачами и мало отрабатывает в обороне.

Крис Вуд - нападающий "Ноттингем Форест" и сборной Новой Зеландии

Перед поединком главный тренер Новой Зеландии Даррен Бейзли заявлял, что вингер Каллум Макковатт не будет принимать участия в матче с Украиной после того, как получил повреждение в середине первого тайма против Кот-д'Ивуара. У Макковатта проблемы с подколенным сухожилием, сказал наставник.

Кроме того, по его словам, Вуд в матче против Украины получит меньше нагрузки.

Я постоянно разговариваю с Крисом. Он хочет играть, ведь гордится тем, что представляет Новую Зеландию. Он наверняка будет на поле, но вот как долго и на каком этапе… Мы еще не знаем – сказал Бейзли.

Где смотреть, кто фаворит

Как уже отмечалось, начало поединка запланировано в 23:50, а посмотреть его можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO.

Букмекеры отдают предпочтение сборной Украины, на победу которой можно поставить с коэффициентом - 1,79. Победу Новой Зеландии оценивают в коэффициент 5, а ничью - 4,05.

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