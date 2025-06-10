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Canadian Shield: збірна України з футболу зіграє з Новою Зеландією

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Сьогодні збірна України зіграє з Новою Зеландією в рамках турніру Canadian Shield. Матч відбудеться в Торонто о 23:50 за київським часом, букмекери віддають перевагу Україні.

Canadian Shield: збірна України з футболу зіграє з Новою Зеландією

Сьогодні, 10 червня, в Торонто на стадіоні BMO Field збірна України проведе другий із товариських матчів у межах турніру Canadian Shield - проти команди Нової Зеландії. Старт поєдинку заплановано о 23:50 за київським часом. УНН розповідає про збірну Нової Зеландії, де дивитися матч, та хто фаворит букмекерів.

Деталі

Турнір Canadian Shield

Учасниками Canadian Shield-2025 стали представники чотирьох різних континентів. Крім Канади за кубок боротимуться збірні України, Кот-дʼІвуару та Нової Зеландії.

Кожна з команд проведе лише по два матчі, тож наша збірна не зіграє з івуарійцями. Всі поєдинки пройдуть в Торонто на стадіоні BMO Field. За регламентом за перемогу нараховуватимуться три очки, за перемогу в серії післяматчевих пенальті - два й за поразку в серії післяматчевих пенальті - одне.

Команда, яка набере найбільшу кількість очок після завершення всіх матчів, стане переможцем турніру.

Наразі Україна займає останнє місце в групі після поразки від Канади - 4:2.

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На першому місці розташувалася Канада, другою йде Нова Зеландія, яка в першому матчі мінімально перемогла Кот-дʼІвуар - 1:0.

Збірна України

Нова Зеландія має стати для України 74-м суперником в історії - і першим представником Океанії.

Ця команда вже потрапила на ЧС-2026 і веде підготовку до цього турніру. Гадаю, що в переможному матчі проти Кот-д’Івуару новозеландці не використали всіх своїх найсильніших футболістів. Тому, гадаю, у грі проти нашої команди їхній склад буде більш наближений до основного. Ми дуже серйозно готуємося. Суперника треба поважати, але варто зосередитися на своїй грі. Уникнути помилок і розуміти, як ми збираємося перемагати 

- сказав напередодні матчу головний тренер Сергій Ребров.

До заявки на матч проти Нової Зеландії потрапили: 1. Андрій Лунін, 2. Олександр Мартинюк, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Олексій Гуцуляк, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Владислав Кабаєв, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Чеберко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Микола Михайленко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник. 25. Єгор Назарина.

Проте під питання участь у матчі Артема Бондаренка.

На жаль, ушкодження зазнав Артем Бондаренко. Його участь у грі під питанням. Микола Шапаренко відновився і тренуватиметься з командою. Решта футболістів здорові й готові зіграти

- сказав Ребров.

Збірна Нової Зеландії

Станом на квітень 2025 року новозеландці посідали 86-те місце в офіційному рейтингу ФІФА. Збірна є шестиразовим переможцем Кубок націй конфедерації футболу Окенії (1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024).

Лідером збірної Нової Зеландії на сьогодні є нападник англійського "Ноттінгем Форест" Кріс Вуд, який в нинішньому сезоні АПЛ забив 20 голів. Класичний центрфорвард, особливо небезпечний у грі головою, Вуд дуже сильний у завершальній стадії атаки, володіє потужним ударом із далекої відстані. Водночас він не вирізняється точними передачами та мало відпрацьовує в обороні.

Кріс Вуд - нападник "Ноттінгем Форест" та збірної Нової Зеландії

Перед поєдинком головний тренер Нової Зеландії Даррен Бейзлі заявляв, що вінгер Каллум Макковатт не прийматиме участі в матчі з Україною після того, як отримав ушкодження в середині першого тайму проти Кот-д'Івуару. У Макковатта проблеми з підколінним сухожиллям, сказав наставник.

Окрім того, за його словами, Вуд у матчі проти України отримає менше навантаження.

Я постійно розмовляю з Крісом. Він хоче грати, адже пишається тим, що представляє Нову Зеландію. Він напевно буде на полі, але от як довго і на якому етапі… Ми ще не знаємо 

– сказав Бейзлі.

Де дивитися, хто фаворит

Як вже зазначалося, початок поєдинку заплановано о 23:50, а переглянути його можна буде на ОТТ-платформі MEGOGO.

Букмекери віддають перевагу збірній України, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом - 1,79. Перемогу Нової Зеландії оцінюють в коефіцієнт 5, а нічию - 4,05.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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