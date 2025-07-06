Бьют по многим финансовым схемам РФ, в том числе криптовалютным: Зеленский ввел новые санкции
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций, направленный против многочисленных российских финансовых схем. Эти санкции, представленные Национальным банком Украины, охватывают также криптовалютные операции.
Президент Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций. Санкции бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным, передает УНН.
Детали
Только что подписал новый санкционный пакет – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины
Президент пояснил, что это синхронизация с партнерами, и инициатива Украины.
Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для россии много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты
Президент сообщил, что в целом в пакете сегодня – санкции против 60 юридических лиц, и по каждой Украина будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции – украинские и европейские, украинские и других значимых юрисдикций мира.
Также в пакете – 73 физических лица, все – граждане россии. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая – принуждать россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы
Так, указ №465/2025 о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер опубликован на сайте ОП.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на следующей неделе Украина готовит и новые решения, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза - все европейские пакеты против россии должны быть внедрены в украинской юрисдикции.
Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе
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