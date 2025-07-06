Бьют по многим финансовым схемам РФ, в том числе криптовалютным: Зеленский ввел новые санкции

Президент Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций. Санкции бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным, передает УНН.

Детали

Только что подписал новый санкционный пакет – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции по представлению Национального банка Украины - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что это синхронизация с партнерами, и инициатива Украины.

Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности. Конечно, все схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые пути для россии много где заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчеты - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в целом в пакете сегодня – санкции против 60 юридических лиц, и по каждой Украина будет работать с партнерами, чтобы объединить санкции – украинские и европейские, украинские и других значимых юрисдикций мира.

Также в пакете – 73 физических лица, все – граждане россии. По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая – принуждать россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы – сообщил Зеленский.

Так, указ №465/2025 о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер опубликован на сайте ОП.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что на следующей неделе Украина готовит и новые решения, украинские, по синхронизации санкций Европейского Союза - все европейские пакеты против россии должны быть внедрены в украинской юрисдикции.

Так же как и наши, украинские санкции в Евросоюзе - добавил Зеленский.

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