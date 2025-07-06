Б’ють по багатьох фінансових схемах рф, зокрема криптовалютних: Зеленський ввів нові санкції

Президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет. Санкції б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних, передає УНН.

Деталі

Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що це синхронізація з партнерами, і ініціатива України.

Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній Україна буде працювати з партнерами, щоб об’єднати санкції – українські та європейські, українські та інших значимих юрисдикцій світу.

Також у пакеті – 73 фізичні особи, усі – громадяни росії. По них санкції також будемо синхронізувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи – повідомив Зеленський.

Так, указ №465/2025 про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів опублікований на сайті ОП.

Окрім того, Зеленський наголосив, що наступного тижня Україна готує й нові рішення, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу - всі європейські пакети проти росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції.

Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі - додав Зеленський.

Зеленський затвердив нові рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС