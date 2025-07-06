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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Б’ють по багатьох фінансових схемах рф, зокрема криптовалютних: Зеленський ввів нові санкції

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Президент Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій, спрямований проти численних російських фінансових схем. Ці санкції, подані Національним банком України, охоплюють також криптовалютні операції.

Б’ють по багатьох фінансових схемах рф, зокрема криптовалютних: Зеленський ввів нові санкції

Президент Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет. Санкції б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних, передає УНН.

Деталі

Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України

 - заявив Зеленський.

Президент пояснив, що це синхронізація з партнерами, і ініціатива України.

Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки

- сказав Зеленський.

Президент повідомив, що загалом у пакеті сьогодні – санкції проти 60 юридичних осіб, і по кожній Україна буде працювати з партнерами, щоб об’єднати санкції – українські та європейські, українські та інших значимих юрисдикцій світу.

Також у пакеті – 73 фізичні особи, усі – громадяни росії. По них санкції також будемо синхронізувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи

– повідомив Зеленський.

Так, указ №465/2025 про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів опублікований на сайті ОП.

Окрім того, Зеленський наголосив, що наступного тижня Україна готує й нові рішення, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу - всі європейські пакети проти росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції.

Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі

 - додав Зеленський.

Зеленський затвердив нові рішення РНБО про синхронізацію санкцій з ЄС01.07.25, 16:09 • 1316 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Національний банк України
Володимир Зеленський
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