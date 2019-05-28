Бунт в колонии Одессы: детали происшествия и убытки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Бунт в в исправительном учреждении в Одессе начался с обысков. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
С самого утра сотрудники учреждения устроили общий обыск чем вызвали недовольство части заключенных. Так называемые "воры в законе" начали подстрекать других заключенных на совершение сопротивления. В конце осужденные начали самовольно передвигаться колонией, а когда охрана заведения пыталась им помешать, то устраивали драки, бросали в охранников камни, а позже устроили поджог.
В результате поджога огнем уничтожен автомобиль, а также повреждена часть помещений, в частности кабинет руководителя учреждения.
Заключенные уничтожили часть камер видеонаблюдения, разбили около 60 окон и уничтожили десятки матрасов.
В общем телесные повреждения различной степени тяжести получили не менее 10 сотрудников пенитенциарного учреждения.
Окончательно бунт был погашен после обеда.
Напомним, по данным полиции, бунт в одесской колонии начали по указанию "воров в законе".
По факту событий в одесской колонии полицией начато уголовное производство , в полиции заявляли, что готовят еще одно производство. ГБР расследует служебную халатность .
После беспорядков в одесской колонии к медикам обратились пятеро работников учреждения .