Бунт у колонії Одеси: деталі події та збитки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Бунт в у виправній установі в Одесі почався з обшуків. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
З самого ранку співробітники установи влаштували загальний обшук чим викликали невдоволення частини ув’язнених. Так звані "злодії в законі" почали підбурювати інших в’язнів на вчинення супротиву. Врешті засуджені почали самовільно пересуватися колонією, а коли охорона закладу намагалася їм завадити, то влаштовували бійки, кидали у охоронців каміння, а пізніше влаштували підпал.
В результаті підпалу вогнем знищено автомобіль, а також пошкоджено частину приміщень, зокрема кабінет керівника установи.
Ув’язнені знищили частину камер відеоспостереження, розбили близько 60 вікон та знищили десятки матраців.
Загалом тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали не менше 10 співробітників пенітенціарної установи.
Остаточно бунт був погашений після обіду.
Нагадаємо, за даними поліції, бунт в одеській колонії розпочали за вказівкою "злодіїв у законі".
За фактом подій в одеській колонії поліцією розпочато кримінальне провадження, у поліції заявляли, що готують ще одне провадження. ДБР розслідує службову недбалість.
Після заворушень в одеській колонії до медиків звернулися п’ятеро працівників установи.