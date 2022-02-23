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Бум в НАБУ: еще один детектив приобрел квартиру за миллион

Бум в НАБУ: еще один детектив приобрел квартиру за миллион

Киев • УНН

 • 301286 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Виктор Катеринюк внес изменения в декларацию, где сообщил о приобретении квартиры, информирует УНН.

Детали

Так, Катеринюк купил ценные бумаги (деривативы) предприятия "Киевметстройинвест" более чем на 1 млн гривен. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 4 тыс. гривен.

Всего Катеринюк приобрел ценных бумаг на 1 млн 27 тыс. 729 гривен. Деривативы были куплены у частного предприятия "студия-Лада".

Данные в свою декларацию детектив внес 21 февраля.

Справка

Компания "Киевметбудинвест" занимается строительство жилых и нежилых зданий.

Дериватив — стандартный документ, удостоверяющий право и/или обязательство приобрести либо продать в будущем ценные бумаги, материальные или нематериальные активы, а также средства на определенных им условиях.

По условиям дериватива покупатель заключает договор купли-продажи имущественных прав уже непосредственно с застройщиком. В рамках этой сделки инвестору придется заплатить остальную сумму, равную себестоимости недвижимости. Покупателю переходят имущественные права на квартиру с конкретными характеристиками. Он сможет зарегистрировать за собой право собственности на нее по факту сдачи объекта в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи.

Ранее

Старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Ярослав Воронежский внес изменения в декларацию, где сообщил о приобретении квартиры в столице за 2,7 млн грн.

Старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Виталий Дюрдь внес изменения в декларацию, где сообщил о приобретении квартиры.

Его коллега, детектив НАБУ Владимир Уразовский недавно приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Сафроняк купил земельный участок в столице стоимостью почти 1 млн гривен.

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы. Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.

Покупка элитного имущества детективами НАБУ остается вне поля зрения НАЗК, потому что их не проверяют. За последние два года не проверено ни одной декларации.

В то же время улучшение имущественного положения сотрудников НАБУ и САП противоположны результату работы.

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали здесь.

К теме

На пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, срок полномочий которого истекает весной этого года, заявил, что: 
*не собирается оставаться в НАБУ после окончания срока его полномочий в апреле этого года;
* в падении уровня доверия к антикоррупционерам виноваты журналисты;
* считает нормальным, что НАБУ само себя не окупает и не возвращает в бюджет столько, сколько тратит из бюджета.

Добавим, что Сытник возглавляет антикоррупционное бюро в официальном статусе коррупционера.

На днях "Интер-Акция" обнародовала социологические исследования, согласно которым за директора Национального антикоррупционного бюро Сытника готовы проголосовать 32,1% респондентов в случае, если они не будут голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Участие в соцопросе приняли 625 граждан Украины, то есть предпочтение Сытнику предоставили около 193 опрошенных. Впрочем, достоверность таких данных ОО политологи подвергли сомнению и даже высмеяли.

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