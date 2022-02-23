Бум у НАБУ: ще один детектив придбав квартиру за мільйон

Деталі

Так, Катеринюк купив цінні папери (деривативи) підприємства "Київметбудінвест" на понад 1 млн гривень. Номінальна вартість одного цінного паперу становить 4 тис. гривень.

Усього Катеринюк придбав цінних паперів на 1 млн 27 тис. 729 гривень. Деривативи було куплено у приватного підприємства "Студія-Лада".

Дані до своєї декларації детектив вніс 21 лютого.

Довідка

Компанія "Київметбудінвест" займається будівництво житлових та нежитлових будівель.

Дериватив — стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах.

За умовами деривативу покупець укладає договір купівлі-продажу майнових прав вже безпосередньо із забудовником. В рамках цієї угоди інвестору доведеться заплатити решту суми, що дорівнює собівартості нерухомості. Покупцеві переходять майнові права на квартиру з конкретними характеристиками. Він зможе зареєструвати за собою право власності на неї за фактом здачі об'єкта в експлуатацію і підписання акту прийому-передачі.

Раніше

Старший детектив головного підрозділу детективів НАБУ Ярослав Вороніжський вніс зміни до декларації, де повідомив про придбання квартири у столиці за 2,7 млн грн.

Старший детектив головного підрозділу детективів НАБУ Віталій Дюрдь вніс зміни до декларації, де повідомив про придбання квартири.

Його колега, детектив НАБУ Володимир Уразовський нещодавно придбав новий кросовер Citroen C5 Aircross вартістю майже 1 млн гривень.

Старший детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Сафроняк купив земельну ділянку у столиці вартістю майже 1 млн гривень.

Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис. грн заробітної плати. Тим часом виконувач обов’язків керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук купив 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень.

Купівля елітного майна детективами НАБУ залишається поза увагою НАЗК, бо ті їх не перевіряють. За останні два роки не перевірено жодної декларації.

Водночас поліпшення майнового стану співробітників НАБУ та САП протилежні результату роботи.

Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі тут.

До теми

На крайній пресконференції директор НАБУ Артем Ситник, термін повноважень якого закінчується навесні цього року, заявив, що:

* не збирається залишатися в НАБУ після закінчення його терміну повноважень у квітні цього року;

* у падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти;

* вважає нормальним, що НАБУ саме себе не окупає і не повертає до бюджету стільки, скільки витрачає з бюджету.

Додамо, що Ситник очолює антикорупційне бюро в офіційному статусі корупціонера.

Днями "Інтер-Акція" оприлюднила соціологічні дослідження, згідно з якими за директора Національного антикорупційного бюро Ситника готові проголосувати 32,1% респондентів в разі, якщо вони не будуть голосувати за Володимира Зеленського та Петра Порошенко. Участь у соцопитуванні взяли 625 громадян України, тобто перевагу Ситнику надали близько 193 опитаних. Втім, достовірність таких даних ГО політологи піддали сумніву і навіть висміяли.