Журналісти запитали Ситника, коли НАБУ повертатиме до держбюджету більше грошей, ніж витрачатиме

Деталі

У відповідь голова НАБУ Ситник відповів, що жоден антикорупційний орган не є "самоокупним".

"Жоден антикорупційний орган не повертав більше, ніж на нього йшло фінансування", - сказав Ситник.

За його даними, у другому півріччі 2021 року антикорупціонери повернули до держбюджету 840 млн, що на думку Ситника, можна порівняти з бюджетом НАБУ в 1 млрд грн. Однак, він не уточнив, що для повернення коштів до бюджету необхідна робота відразу декількох відомств: САП і в деяких випадках ВАКС, а не тільки НАБУ. А сумарний бюджет НАБУ, САП і ВАКС це вже більше 1 млрд грн.

Додамо

Варто відзначити, що зарплати прокурорів САП вельми завидні, раз глава відомства Максим Грищук дозволив собі в цьому році купити відразу 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень.

"Епоха бідності" закінчилася, схоже, і для НАБУ. Старший детектив головного підрозділу детективів НАБУ Ярослав Воронижський днями повідомив, що купив квартиру у столиці за 2,5 млн грн.

Його колега, детектив НАБУ Володимир Уразовський нещодавно придбав новий кросовер Citroen C5 Aircross вартістю майже 1 млн гривень.

Старший детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Сафроняк купив земельну ділянку в столиці вартістю майже 1 млн гривень.

Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис. грн заробітної плати.

При цьому, всі покупки детективів залишаються поза увагою НАЗК, останні за два роки не перевірили жодну декларацію антикорупціонерів з НАБУ.

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Минулого року Україна погіршила свої позиції в Індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Зате лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія і Нова Зеландія, які краще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП і ВАКС — всі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.

Деякі цифри про НАБУ

Директор НАБУ Артем Ситник перебуває на посаді сім років, незважаючи на офіційний статус корупціонера.

За час його каденції бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.