Конец эпохи бедности в НАБУ: детектив купил квартиру за 2,5 млн грн

Детали

Права на квартиру он приобрел 4 февраля. Площадь жилья — 78,1 кв/м, стоимость — 2 689 000 грн.

Добавим, что в 2020 году зарплата детектива за год составила чуть более 1 млн грн.

Ранее

Его коллега, детектив НАБУ Владимир Уразовский недавно приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Сафроняк купил земельный участок в столице стоимостью почти 1 млн гривен.

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы. Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.

Покупка элитного имущества детективами НАБУ остается вне поля зрения НАПК, потому что их не проверяют. За последние два года не проверено ни одной декларации.

В то же время улучшение имущественного положения сотрудников НАБУ и САП противоположны результату работы.

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится на должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.