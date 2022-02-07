Детективи НАБУ купують елітне майно поза увагою НАЗК: декларації антикорупціонерів не перевіряють
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. За останні кілька років Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) жодного разу не перевірило декларації детективів Національного антикорупційного бюро, повідомляє УНН.
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"У період 2020-2021 років повні перевірки декларацій, поданих детективам Національного антикорупційного бюро України, не проводилися", — повідомили в НАЗК у відповідь на запит.
Зокрема не проводилися і перевірки декларацій детективів НАБУ Сергія Медецького та Сергія Жувака, вказали у НАЗК.
Медецький, як уже раніше писав УНН, примудрився минулого року продати свою 15-річну б/у машину дорожче, ніж купив. У всякому разі саме так він подав інформацію у своїй декларації, повідомивши, що продав свій Renault Megane 2006 року випуску за 135 тис. грн тоді як купив його в 2017 році за 110 тис. грн. До слова, в тому ж 2017 році детектив Медецький купив у Києві квартиру, площею 68,5 квадратних метра за 846 468 грн або близько 32 тисячі доларів. Сумарно Медецький у 2017 році витратив понад мільйон гривень, зазначивши у декларації, що 800 тисяч гривень йому позичила Валентина Медецька, очевидно, мати детектива. З відкритих даних відомо, що Валентина Медецька займалася роздрібною торгівлею на ринку в Бершаді Вінницької області, але діяльність свою припинила.
Детектив НАБУ Жувака у свою чергу вказав у декларації, що придбав позашляховик Mazda СХ-5 за 190 тис. грн, що в три рази нижче ринкової ціни за цю машину. Як вказують ЗМІ, ринкова вартість такої машини стартує від 600 тисяч гривень, а значить, детектив НАБУ міг ухилитися від сплати податків.
Також зазначимо, що ЗМІ зацікавилися купівлею облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 700 тисяч гривень головою Спеціальної антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком. Виходить, що отриману з бюджету країни зарплату Грищук частково дає в борг тому ж бюджету, але вже під відсотки.
Також ЗМІ писали про детектива НАБУ Володимира Усикова, який позичив 3 млн грн невідомій особі. Така сума дорівнює майже трирічній зарплаті антикорупціонера.
Деякі цифри про НАБУ
Директор НАБУ Артем Ситник перебуває на посаді сім років, незважаючи на офіційний статус корупціонера.
За час його каденції бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму близько 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше, ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, включаючи прокуратуру, поліцію і СБУ.