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Шахед-136

Торік НАБУ накупило спідньої білизни на понад 700 тис. грн

Торік НАБУ накупило спідньої білизни на понад 700 тис. грн

Київ • УНН

 • 29201 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У 2021 році НАБУ витратило на придбання спідньої білизни (термобілизни) 720 тис. грн. Про це свідчать дані ProZorro, передає УНН.

Один із тендерів НАБУ оголосило у травні, другий – у червні торік. Переможцем першого тендеру визнано компанію ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ФАРЕНГЕЙТ". Остання зобов’язалася поставити НАБУ 184 комплекти спідньої білизни до 31 грудня 2021 року. Сума договору за даним тендером становить 190 тис. грн.

Переможцем іншого тендеру стала компанія "БІЗ Професіонал", яка зобов’язалася поставити НАБУ 174 комплекти спідньої білизни до 31 грудня 2021 року.

Примітно, що сума договору за даним тендером вища і складає 531 тис. грн.

До слова

За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн. 

Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.

Але на тлі зростання бюджетів на утримання НАБУ в Україні зростає і сама корупція. Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що в Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні, фахівці прийшли до висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні з боротьби з корупцією малоефективна.

Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції. 

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни. 

Українські Національні Новини

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