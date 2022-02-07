Детективы НАБУ покупают элитное имущество вне поля зрения НАПК: декларации антикоррупционеров не проверяют

Детали

“В период 2020-2021 годов полные проверки деклараций, поданных детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, не проводились”, — сообщили в НАПК в ответ на запрос.

В частности не проводились и проверки деклараций детективов НАБУ Сергея Медецкого и Сергея Жувака, указали в НАПК.

Медецкий, как уже ранее писал УНН, умудрился в прошлом году продать свою 15-летнюю б/у машину дороже, чем купил. Во всяком случае именно так он подал информацию в своей декларации, сообщив, что продал свой Renault Megane 2006 года выпуска за 135 тыс. грн тогда как купил его в 2017 году за 110 тыс. грн. К слову, в том же 2017 году детектив Медецкий купил в Киеве квартиру, площадью 68,5 квадратных метра за 846 468 грн или около 32 тысяч долларов. Суммарно Медецкий в 2017 году потратил более миллиона гривен, отметив в декларации, что 800 тысяч гривен ему одолжила Валентина Медецкая, очевидно, мать детектива. Из открытых данных известно, что Валентина Медецкая занималась розничной торговлей на рынке в Бершаде Винницкой области, но деятельность свою прекратила.

Детектив НАБУ Жувака в свою очередь указал в декларации, что приобрел внедорожник Mazda СХ-5 за 190 тыс. грн, что в три раза ниже рыночной цены за эту машину. Как указывают СМИ, рыночная стоимость такой машины стартует от 600 тысяч гривен, а значит, детектив НАБУ мог уклониться от уплаты налогов.

Также отметим, что СМИ заинтересовались покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 700 тысяч гривен главой Специальной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком. Выходит, что полученную из бюджета страны зарплату Грищук частично дает в долг тому же бюджету, но уже под проценты.

Также СМИ писали о детективе НАБУ Владимире Усикове, который одолжил 3 млн грн неизвестному лицу. Такая сумма равна почти трехгодичной зарплате антикоррупционера.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится в должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.