Детективы НАБУ покупают элитное имущество вне поля зрения НАПК: декларации антикоррупционеров не проверяют

ukru
15 марта, 19:03 • 102622 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134049 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118399 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112308 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102050 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87427 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120216 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125644 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127057 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 20218 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 31797 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 34151 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 50969 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15160 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120216 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120440 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258459 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287914 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224332 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103721 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125644 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110430 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127777 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129877 просмотра
Актуальное
Детективы НАБУ покупают элитное имущество вне поля зрения НАПК: декларации антикоррупционеров не проверяют

Детективы НАБУ покупают элитное имущество вне поля зрения НАПК: декларации антикоррупционеров не проверяют

Киев • УНН

 • 44317 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. За последние несколько лет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ни разу не проверило декларации детективов Национального антикоррупционного бюро, сообщает УНН.

Детали

“В период 2020-2021 годов полные проверки деклараций, поданных детективам Национального антикоррупционного бюро Украины, не проводились”, — сообщили в НАПК в ответ на запрос.

В частности не проводились и проверки деклараций детективов НАБУ Сергея Медецкого и Сергея Жувака, указали в НАПК.

Медецкий, как уже ранее писал УНН, умудрился в прошлом году продать свою 15-летнюю б/у машину дороже, чем купил. Во всяком случае именно так он подал информацию в своей декларации, сообщив, что продал свой Renault Megane 2006 года выпуска за 135 тыс. грн тогда как купил его в 2017 году за 110 тыс. грн. К слову, в том же 2017 году детектив Медецкий купил в Киеве квартиру, площадью 68,5 квадратных метра за 846 468 грн или около 32 тысяч долларов. Суммарно Медецкий в 2017 году потратил более миллиона гривен, отметив в декларации, что 800 тысяч гривен ему одолжила Валентина Медецкая, очевидно, мать детектива. Из открытых данных известно, что Валентина Медецкая занималась розничной торговлей на рынке в Бершаде Винницкой области, но деятельность свою прекратила.

Детектив НАБУ Жувака в свою очередь указал в декларации, что приобрел внедорожник Mazda СХ-5 за 190 тыс. грн, что в три раза ниже рыночной цены за эту машину. Как указывают СМИ, рыночная стоимость такой машины стартует от 600 тысяч гривен, а значит, детектив НАБУ мог уклониться от уплаты налогов.

Также отметим, что СМИ заинтересовались покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 700 тысяч гривен главой Специальной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком. Выходит, что полученную из бюджета страны зарплату Грищук частично дает в долг тому же бюджету, но уже под проценты.

Также СМИ писали о детективе НАБУ Владимире Усикове, который одолжил 3 млн грн неизвестному лицу. Такая сумма равна почти трехгодичной зарплате антикоррупционера.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится в должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.
За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы