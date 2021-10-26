Детектив НАБУ сообщил, что продал 15-летнюю машину дороже, чем купил

Речь идет о модели Renault Megane 2006 года выпуска, которое, как указывает детектив Медецкий в своей годовой декларации, он приобрёл в 2017 году за 110 000 гривен. Или примерно 4 200 долларов по курсу того года.

И надо отметить, что уже тогда детективу НАБУ - если он указал верные данные - необычайно повезло, ведь даже сейчас аналогичное авто стоит не меньше 4500 долларов, а значит, в 2017 году, когда была совершена покупка - оно должно было стоить на порядок больше.

фото иллюстративное

Но и на этом удача Медецкого не закончилась. В этом году, как опять-таки указано в его декларации, ему удаётся продать это же авто уже за 135 000 грн. То есть, антикоррупционер не только не потерял на пользовании б/у авто, но и вопреки здравому смыслу смог заработать 25 тысяч гривен.

К слову, в том же 2017 году детектив Медецкий купил в Киеве квартиру, площадью 68,5 квадратных метра за 846 468 грн или около 32 тысяч долларов.

Суммарно Медецкий в 2017 году потратил более миллиона гривен, отметив в декларации, что 800 тысяч гривен ему одолжила Валентина Медецкая, очевидно, мать детектива.

Из открытых данных известно, что Валентина Медецкая занималась розничной торговлей на рынке в Бершаде Винницкой области, но деятельность свою прекратила.