Детектив НАБУ повідомив, що продав 15-річну машину дорожче, ніж купив

Йдеться про модель Renault Megane 2006 року випуску, яку, як вказує детектив Медецький у своїй річній декларації, він придбав у 2017 році за 110 тисяч гривень. Або приблизно 4200 доларів за курсом того року.

І треба зазначити, що вже тоді детективу НАБУ – якщо він вказав вірні дані – надзвичайно пощастило, адже навіть зараз аналогічне авто коштує не менше 4500 доларів, а отже, у 2017 році, коли було здійснено покупку – воно мало коштувати на порядок більше.

фото ілюстративне

Але й на цьому успіх Медецького не закінчився. Цього року, як знову-таки вказано в його декларації, йому вдається продати це авто вже за 135 000 грн. Тобто, антикорупціонер не лише не втратив на користуванні вживаним авто, але й попри здоровий глузд зміг заробити 25 тисяч гривень.

До речі, того ж 2017 року детектив Медецький купив у Києві квартиру, площею 68,5 квадратних метра за 846 468 грн або близько 32 тисячі доларів.

Сумарно Медецький у 2017 році витратив понад мільйон гривень, зазначивши у декларації, що 800 тисяч гривень йому позичила Валентина Медецька, вочевидь, мати детектива.

З відкритих даних відомо, що Валентина Медецька займалася роздрібною торгівлею на ринку у Бершаді Вінницької області, але свою діяльність припинила.