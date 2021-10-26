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Детектив НАБУ повідомив, що продав 15-річну машину дорожче, ніж купив

Київ • УНН

 • 39290 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Старший детектив НАБУ Сергій Медецький повідомив про небувалий успіх - у 2021 році йому вдалося продати 15-річний Renault дорожче, ніж він купував його в 2017 році. Про це свідчить декларація антикорупціонера, повідомляє УНН.

Детектив НАБУ повідомив, що продав 15-річну машину дорожче, ніж купив

Йдеться про модель Renault Megane 2006 року випуску, яку, як вказує детектив Медецький у своїй річній декларації, він придбав у 2017 році за 110 тисяч гривень. Або приблизно 4200 доларів за курсом того року.

І треба зазначити, що вже тоді детективу НАБУ – якщо він вказав вірні дані – надзвичайно пощастило, адже навіть зараз аналогічне авто коштує не менше 4500 доларів, а отже, у 2017 році, коли було здійснено покупку – воно мало коштувати на порядок більше.

фото ілюстративне

Але й на цьому успіх Медецького не закінчився. Цього року, як знову-таки вказано в його декларації, йому вдається продати це авто вже за 135 000 грн. Тобто, антикорупціонер не лише не втратив на користуванні вживаним авто, але й попри здоровий глузд зміг заробити 25 тисяч гривень.

До речі, того ж 2017 року детектив Медецький купив у Києві квартиру, площею 68,5 квадратних метра за 846 468 грн або близько 32 тисячі доларів.

Сумарно Медецький у 2017 році витратив понад мільйон гривень, зазначивши у декларації, що 800 тисяч гривень йому позичила Валентина Медецька, вочевидь, мати детектива.

З відкритих даних відомо, що Валентина Медецька займалася роздрібною торгівлею на ринку у Бершаді Вінницької області, але свою діяльність припинила.

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