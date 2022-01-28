Детектив НАБУ дал в долг свою трехлетнюю зарплату

ukru
15 марта, 19:03 • 102622 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134049 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118399 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112308 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102050 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87427 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120216 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125644 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127057 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 20218 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 31797 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 34151 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 50969 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15160 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120216 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120440 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258459 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287914 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224332 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103721 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125644 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110430 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127777 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129877 просмотра
Актуальное
Детектив НАБУ дал в долг свою трехлетнюю зарплату

Детектив НАБУ дал в долг свою трехлетнюю зарплату

Киев • УНН

 • 91978 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Старший детектив Национального антикоррупционного бюро второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Владимир Усиков дал в долг неизвестному лицу 3 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения, передает УНН.

Так, соответствующий заем Усиков осуществил 22 января этого года. В своих расходах детектив указал эти деньги как кредит.

Согласно декларации детектива за 2020 год, его зарплата за год в НАБУ составляла более 1,3 млн гривен.

Также он задекларировал 364 тыс. гривен на банковском счете, и 120 тыс. долларов наличными.

Некоторые факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.

Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн или около 4 млн долларов.

А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы