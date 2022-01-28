Детектив НАБУ дав у борг свою трирічну зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Старший детектив Національного антикорупційного бюро другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Володимир Усіков дав у борг невідомій особі 3 млн гривень. Про це свідчать дані про суттєві зміни його майнового стану, передає УНН.
Так, відповідну позику Усіков здійснив 22 січня цього року. У свої витратах детектив вказав ці гроші як кредит.
Згідно з декларацією детектива за 2020 рік, його зарплата за рік у НАБУ становила понад 1,3 млн гривень.
Також він задекларував 364 тис. гривень на банківському рахунку, та 120 тис. доларів готівкою.
Деякі факти про НАБУ
За останні 5 років фінансування НАБУ збільшилося у півтори рази, з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.
Лише автопарк НАБУ обійшовся українцям у 105 млн грн або близько 4 млн доларів.
А минулого року детективи НАБУ замовили собі спідньої білизни на 700 тис. грн.
Водночас за останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%). Більше, ніж НАБУ, українці довіряють усім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.
Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ, якого обиратимуть за участі представників іноземців. У юридичній спільноті таку участь інших держав в управлінні внутрішніми справами України називають порушенням суверенітету країни.