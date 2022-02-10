Кінець епохи бідності: детектив НАБУ купив землю у столиці за мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Старший детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Сафроняк купив земельну ділянку у столиці вартістю майже 1 млн гривень. Про це свідчать дані про суттєві зміни його майнового стану, передає УНН.
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Детектив купив земельну ділянку 4 лютого, заплативши за неї 869 тис. грн. Земельна ділянка знаходиться у Києві, її площа становить 807 кв. м.
Сафроняк придбав земділянку у громадянина України Володимира Сакуна.
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Його колега, детектив НАБУ Володимир Уразовський нещодавно придбав новий кросовер Citroen C5 Aircross вартістю майже 1 млн гривень.
Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис. грн заробітної плати. Тим часом виконувач обов’язків керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук купив 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень.
Придбання елітного майна детективами НАБУ залишається поза увагою НАЗК, бо ті їх не перевіряють. За останні два роки не перевірено жодної декларації.
Водночас поліпшення майнового стану співробітників НАБУ та САП протилежні результату роботи.
Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут.
Деякі цифри про НАБУ
Директор НАБУ Артем Ситник перебуває на посаді сім років, попри офіційний статус корупціонера.
За час його каденції бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.