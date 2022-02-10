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15 марта, 19:03 • 103125 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 135180 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118947 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112803 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102382 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100239 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87880 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конец эпохи бедности: детектив НАБУ купил землю в столице за миллион

Конец эпохи бедности: детектив НАБУ купил землю в столице за миллион

Киев • УНН

 • 22652 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Сафроняк купил земельный участок в столице стоимостью почти 1 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения, передает УНН.

Детали

Детектив купил земельный участок 4 февраля, заплатив за нее 869 тыс. грн. Земельный участок находится в Киеве, его площадь составляет 807 кв. м.

Сафроняк приобрел земучасток у гражданина Украины Владимира Сакуна.

Ранее

Его коллега, детектив НАБУ Владимир Уразовский недавно приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен.

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы. Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.

Приобретение элитного имущества детективами НАБУ остается без внимания НАПК, потому что те их не проверяют. За последние два года не проверено ни одной декларации.

В то же время улучшение имущественного положения сотрудников НАБУ и САП противоположны результату работы.

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится на должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

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