Журналисты спросили Сытника, когда НАБУ будет возвращать в госбюджет больше денег, чем тратить

ukru
15 марта, 19:03 • 106304 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142414 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122967 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116535 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104540 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101321 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92400 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123713 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127178 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 72290 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 42094 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 22015 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 43299 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 24885 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 123713 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 123709 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261161 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290490 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 226820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105053 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127179 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111419 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128696 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130725 просмотра
Актуальное
Журналисты спросили Сытника, когда НАБУ будет возвращать в госбюджет больше денег, чем тратить

Журналисты спросили Сытника, когда НАБУ будет возвращать в госбюджет больше денег, чем тратить

Киев • УНН

 • 22172 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Во время сегодняшней пресс-конференции глав НАБУ Артема Сытника и САП Максима Грищука журналисты поинтересовались, когда антикоррупционеры начнут возвращать в госбюджет больше, чем бюджет тратит на их содержание, сообщает УНН.

Детали

В ответ глава НАБУ Сытник ответил, что ни один антикоррупционный орган не является "самоокупаемым".

"Ни один антикоррупционный орган не возвращал больше, чем на него шло финансирование", – сказал Сытник.

По его данным, во втором полугодии 2021 года антикоррупционеры вернули в госбюджет 840 млн, что по мнению Сытника, сопоставимо с бюджетом НАБУ в 1 млрд грн. Однако, он не уточнил, что для возврата средств в бюджет необходима работа сразу нескольких ведомств: САП и в некоторых случаях ВАКС, а не только НАБУ. А суммарный бюджет НАБУ, САП и ВАКС это уже больше 1 млрд грн.

Добавим

Стоит отметить, что зарплаты прокуроров САП весьма завидные, раз глава ведомства Максим Грищук позволил себе в этом году купить сразу 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.

"Эпоха бедности" закончилась, похоже, и для НАБУ. Старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Ярослав Воронижский на днях сообщил, что купил квартиру в столице за 2,5 млн грн.

Его коллега, детектив НАБУ Владимир Уразовский недавно приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Сафроняк купил земельный участок в столице стоимостью почти 1 млн гривен.

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы.

При этом, все покупки детективов остаются вне поля зрения НАПК, последние за два года не проверили ни одну декларацию антикоррупционеров из НАБУ.

По теме

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится на должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.
За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы