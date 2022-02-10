Журналисты спросили Сытника, когда НАБУ будет возвращать в госбюджет больше денег, чем тратить

Детали

В ответ глава НАБУ Сытник ответил, что ни один антикоррупционный орган не является "самоокупаемым".

"Ни один антикоррупционный орган не возвращал больше, чем на него шло финансирование", – сказал Сытник.

По его данным, во втором полугодии 2021 года антикоррупционеры вернули в госбюджет 840 млн, что по мнению Сытника, сопоставимо с бюджетом НАБУ в 1 млрд грн. Однако, он не уточнил, что для возврата средств в бюджет необходима работа сразу нескольких ведомств: САП и в некоторых случаях ВАКС, а не только НАБУ. А суммарный бюджет НАБУ, САП и ВАКС это уже больше 1 млрд грн.

Добавим

Стоит отметить, что зарплаты прокуроров САП весьма завидные, раз глава ведомства Максим Грищук позволил себе в этом году купить сразу 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.

"Эпоха бедности" закончилась, похоже, и для НАБУ. Старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Ярослав Воронижский на днях сообщил, что купил квартиру в столице за 2,5 млн грн.

Его коллега, детектив НАБУ Владимир Уразовский недавно приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен.

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Сафроняк купил земельный участок в столице стоимостью почти 1 млн гривен.

Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы.

При этом, все покупки детективов остаются вне поля зрения НАПК, последние за два года не проверили ни одну декларацию антикоррупционеров из НАБУ.

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В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.

Некоторые цифры о НАБУ

Директор НАБУ Артем Сытник находится на должности семь лет, несмотря на официальный статус коррупционера.

За время его каденции бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.