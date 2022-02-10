Ситник вважає, що у падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На сьогоднішній пресконференції в Києві голова НАБУ Артем Ситник заявив, що в падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти, повідомляє УНН.
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Саме так він відповів на прохання прокоментувати, чому за останні п'ять років рівень довіри українців до НАБУ знизився з 35% до 16%.
"Завдяки значній кількості замовних журналістів, які пишуть недостовірні матеріали. У тому числі через це", — сказав Ситник.
До слова
У своїй стратегії розвитку на 2021-2023 роки НАБУ визнало зниження рівня довіри. Негативне явище пояснювали завищеними очікуваннями українців і відсутністю "комунікаційних продуктів, спрямованих на виконання завдань НАБУ". Вирішувати проблему антикорупціонери мають намір посиленням комунікаційної кампанії.
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Також Ситник на пресконференції повідомив, що не залишиться в НАБУ після закінчення його терміну повноважень на посаді директора в квітні цього року. До цього часу, нагадаємо, або повинен бути обраний новий директор, або повноваження переходять до першого заступника директора бюро, яким на сьогодні є Гізо Углава, який прибув свого часу в Україну разом з "грузинським десантом" Михайла Саакашвілі.
Деякі цифри про НАБУ
За час каденції Ситника бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.