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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ситник вважає, що у падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти

Ситник вважає, що у падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти

Київ • УНН

 • 18166 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. На сьогоднішній пресконференції в Києві голова НАБУ Артем Ситник заявив, що в падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти, повідомляє УНН.

Деталі

Саме так він відповів на прохання прокоментувати, чому за останні п'ять років рівень довіри українців до НАБУ знизився з 35% до 16%.

"Завдяки значній кількості замовних журналістів, які пишуть недостовірні матеріали. У тому числі через це", — сказав Ситник.

До слова

У своїй стратегії розвитку на 2021-2023 роки НАБУ визнало зниження рівня довіри. Негативне явище пояснювали завищеними очікуваннями українців і відсутністю "комунікаційних продуктів, спрямованих на виконання завдань НАБУ". Вирішувати проблему антикорупціонери мають намір посиленням комунікаційної кампанії.

По темі

Також Ситник на пресконференції повідомив, що не залишиться в НАБУ після закінчення його терміну повноважень на посаді директора в квітні цього року. До цього часу, нагадаємо, або повинен бути обраний новий директор, або повноваження переходять до першого заступника директора бюро, яким на сьогодні є Гізо Углава, який прибув свого часу в Україну разом з "грузинським десантом" Михайла Саакашвілі.

Деякі цифри про НАБУ

За час каденції Ситника бюджет бюро виріс з 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективи обзавелися автопарком на суму майже 4 млн доларів, проте довіра до них впала з 35% до 16%. Більше ніж НАБУ українці стали довіряти всім іншим правоохоронним органам, зокрема прокуратурі, поліції та СБУ.

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