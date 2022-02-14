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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Квартирний бум в НАБУ: ще один детектив придбав елітну нерухомість

Квартирний бум в НАБУ: ще один детектив придбав елітну нерухомість

Київ • УНН

 • 15592 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Старший детектив головного підрозділу детективів НАБУ Віталій Дюрдь вніс зміни до декларації, де повідомив про придбання квартири, інформує УНН.

Деталі

Права на квартиру він набув 7 лютого. Площа житла — 64,3 кв/м, вартість — 2 013 889 грн.

Квартира знаходиться у селі Гатне Київської області.

Додамо, що у 2020 році зарплата детектива за рік становила 985,9 тис. грн.

Раніше

Старший детектив головного підрозділу детективів НАБУ Ярослав Вороніжський вніс зміни до декларації, де повідомив про придбання квартири у столиці за 2,7 млн грн. 

Його колега, детектив НАБУ Володимир Уразовський нещодавно придбав новий кросовер Citroen C5 Aircross вартістю майже 1 млн гривень.

Старший детектив Національного антикорупційного бюро Руслан Сафроняк купив земельну ділянку у столиці вартістю майже 1 млн гривень.

Заступник директора НАБУ Анатолій Новак отримав у січні 1 млн 227 тис. грн заробітної плати. Тим часом виконувач обов’язків керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Грищук купив 700 облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 708 тисяч гривень.

Купівля елітного майна детективами НАБУ залишається поза увагою НАЗК, бо ті їх не перевіряють. За останні два роки не перевірено жодної декларації. 

Водночас поліпшення майнового стану співробітників НАБУ та САП протилежні результату роботи.

Минулого року Україна погіршила свої позиції в індексі сприйняття корупції-2021, опинившись поруч з африканськими країнами. Натомість лідерами рейтингу стали Данія, Фінляндія та Нова Зеландія, які найкраще впоралися з корупцією. Цікаво, що жодна з цих країн не має спеціальних антикорупційних органів на кшталт НАБУ, САП та ВАКС — усі корупційні злочини регулює там загальне кримінальне законодавство. Деталі за посиланням тут

До теми

На крайній пресконференції директор НАБУ Артем Ситник, термін повноважень якого закінчується навесні цього року, заявив, що:

  • не збирається залишатися в НАБУ після закінчення його терміну повноважень у квітні цього року; 
  • у падінні рівня довіри до антикорупціонерів винні журналісти
  • вважає нормальним, що НАБУ саме себе не окупає і не повертає до бюджету стільки, скільки витрачає з бюджету. 

Додамо, що Ситник очолює антикорупційне бюро в офіційному статусі корупціонера.

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