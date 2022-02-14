Квартирный бум в НАБУ: еще один детектив приобрел элитную недвижимость
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Старший детектив Главного подразделения детективов НАБУ Виталий Дюрдь внес изменения в декларацию, где сообщил о приобретении квартиры, информирует УНН.
Детали
Права на квартиру он приобрел 7 февраля. Площадь жилья — 64,3 кв/м, стоимость — 2 013 889 грн.
Квартира находится в селе Гатное Киевской области.
Добавим, что в 2020 году зарплата детектива за год составило 985,9 тыс. грн.
Ранее
Старший детектив главного подразделения детективов НАБУ Ярослав Воронежский внес изменения в декларацию, где сообщил о приобретении квартиры в столице за 2,7 млн грн.
Его коллега, детектив НАБУ Владимир Уразовский недавно приобрел новый кроссовер Citroen C5 Aircross стоимостью почти 1 млн гривен.
Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Сафроняк купил земельный участок в столице стоимостью почти 1 млн гривен.
Заместитель директора НАБУ Анатолий Новак получил в январе 1 млн 227 тыс. грн заработной платы. Тем временем исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук купил 700 облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 708 тысяч гривен.
Покупка элитного имущества детективами НАБУ остается вне поля зрения НАЗК, ибо их не проверяют. За последние два года не проверено ни одной декларации.
В то же время улучшение имущественного положения сотрудников НАБУ и САП противоположны результату работы.
В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.
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На крайний пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник, срок полномочий которого истекает весной этого года, заявил, что:
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- не собирается оставаться в НАБУ после окончания срока его полномочий в апреле этого года;
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- в падении уровня доверия к антикоррупционерам виноваты журналисты;
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- считает нормальным, что НАБУ само себя не окупает и не возвращает в бюджет столько, сколько тратит из бюджета.
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Добавим, что Сытник возглавляет антикоррупционное бюро в официальном статусе коррупционера.